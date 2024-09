Kayseri\'de Türkiye\'nin En Büyük Antika Fuarı Düzenlendi

Yerel

Talas Belediyesi tarafından Kayseri'de bir ilke imza atılarak Türkiye'nin en büyük Antika Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Her eşyada bir hatıra var. Belediyeler sadece yol, kaldırım ve park yapmaz. İnsanın gönül pınarlarını da coşması gerekir" dedi.

Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde 28-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Antika Fuarı'nın açılışında Denizli Tarihi Kültürel Varlıklar Derneği Başkanı Şuayip Can, Türkiye'nin dört bir yanında organizasyonlar yaptıklarını belirterek, antikaya önem veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın gibi bir başkanın olmasından çok gurur duyduğunu söyledi. Can, organizasyon hakkında bilgiler verirken, 48 ilden antikacının fuara katıldığını ifade edip, "Antika camiasının elinden tutan hiçbir belediye başkanı ben görmedim. Bizlerin elinden tuttuğu için Mustafa Yalçın başkanıma teşekkür ediyorum. İnşallah diğer belediyelere örnek olur" ifadelerini kullandı. Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı ve koleksiyoner Kemal Nakipoğlu, "Zaten hayatımız zor geçiyor. Hiç değilse böyle renkli organizasyonlara imza atan sevgili başkanım sayın Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle ağabey kardeş gibiyiz. Her dediğimizde yanımızda. Talas bizim her zaman maddi ve manevi yanımızda." diye konuştu. Uluslararası kültür elçisi ve koleksiyoner Mehmet Akgül de, "Bilim, sanat, kültür itibar görmedikleri yerleri terk eder. Bu organizasyona katkınız için, bilginiz için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye'nin en büyük Antika Fuarı'nın hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, "Türkiye'nin en büyük fuarı denildi. Antika Fuarı'mız hayırlı olsun. Her eşyanın bir hatırası vardır. Neredeyse bir anısı olmayan eşya yoktur. Buradaki eserleri gezerken bir büyüğümüzden duyduğumuz bir hatıratı bir eşyada göreceğiz. Antika pazarına bundan 5 yıldan önce Harman Meydanında başladık. Kendisi de tarihi eserlerle bir antika meydandır. Esnafımızın oraya sığmaması üzerine daha geniş ve daha kalabalık bir alanda yapmak gerek oldu. Bundan önce de antika fuarı yapmıştık. Her türlü iniş çıkışların olduğu günlerde insanların mutlaka gönül tarafını da zenginleştirecek bir takım etkinliklere ihtiyaç var. Belediyeler sadece asfalt, yol, kaldırım, park yapmaz. İnsanın bir de ruh tarafı var. Bunun da gönül pınarlarının coşması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Antika Fuarı'nda müzayedeye geçildi. Başkan Yalçın'ın da katıldığı müzayedede birbirinden özel tarihi eşyalar yeni sahibini buldu.

Fuarda Başkan Yalçın ayrıca Klasik Otomobilciler Derneği üyelerinin stant açarak sergilediği klasik araçları inceledi, bazılarına binerek direksiyona geçti. - KAYSERİ