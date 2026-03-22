Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor - Son Dakika
22.03.2026 11:18
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin bir numaralı şüpheli olan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun magazine yansıyan eski görüntüleri yeniden gündeme geldi. Görüntülerde Kadayıfçıoğlu'nun eski sevgilisi Zehra Çilingiroğlu ile birlikte olduğu dönemde basın mensuplarının üzerine araba sürdüğü anlar yer alıyor.

Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) ölümünde bir numaralı şüpheli olan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun magazine yansıyan eski görüntüleri olayın ardından yeniden gündeme geldi.

GAZETECİLERİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜĞÜ ANLAR TEKRAR DOLAŞIMDA

Alaattin Kadayıfcıoğlu'nun Zehra Çilingiroğlu ile birlikte görüntülendiği sırada basın mensuplarının üzerine araç sürdüğü anlar sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Alaattin Kadayıfcıoğlu'nun, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte olduğu dönemde yaşanan bir olay yeniden gündeme taşındı. Daha önce kamuoyuna yansıyan görüntülerde Kadayıfcıoğlu'nun, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiği ve aracını gazetecilerin üzerine sürdüğü anlar yer aldı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tekrar paylaşılınca tartışmalar da yeniden alevlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Kundakçı'yı hayattan koparan silahı ateşlediği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ile birlikte M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) ve Z.K.(50)'yi gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokağı'nda, park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kundakçı'nın olay yerine şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi Vahap Canbay'ı barıştırmak amacıyla arabuluculuk yapmak için geldiği öğrenilmişti.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınmıştı.

