"Kayseri denilince akla sucuk ve pastırma değil mantı geliyor" - Son Dakika

Afyonkarahisar ile Kayseri arasındaki sucuk ve pastırma rekabeti sözlü atışmaya dönerken Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük, Kayseri'nin Afyonkarahisar'a rakip olmaktan uzak romantik düşler gördüğünü belirterek, Kayseri'nin pastırma ve sucukla değil mantıyla anıldığını vurguladı. Yörük, "Sucuk ve Pastırma Afyon'un kırmızıçizgisidir. Kayseri bu konuda bizimle aynı ligde bile değil" dedi.

Afyonkarahisar ile Kayseri arasındaki sucuk ve pastırma rekabeti adeta sözlü atışmaya döndü. Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'ın Afyon sucuğu ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Afyon sucuğunun dünyada kendini kanıtlamış tescilli bir marka olduğunu belirten Yörük, Kayseri'nin sucuk ve bastırmada unutulduğunu artık mantıyla anılır olduğunu dile getirdi. Kayseri Sucuğu'nun Afyon ile aynı ligde dahi olamadığını kaydeden Yörük, Kayseri'nin Afyon'a rakip olmaktan uzak romantik düşler gördüğünü bildirdi.

Yörük yaptığı açıklamada, "Son günlerde Afyon İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İbrahim Acar'ın açıklamalarına Kayseri tarafından cevap bile kabul edilemeyecek talihsiz ve ciddiyetsiz açıklamalarla karşılık verilmeye çalışılmıştır. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'ın konu ile ilgili yorumlarının ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamakla birlikte halkın doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. Açıklama içerisinde mesnetsiz iddialar olduğu görülmektedir. Afyon Sucuğu tescil edilmiş bir ürün olup kalitesi ile kendi pazarını oluşturmuştur. Zaman zaman Kayseri'den bu ve buna benzer açıklamalar yapılmaktadır. Biz bu filmi 2011'de de izlemiştik. O dönemki Kayseri Ticaret Odası Başkanı Sayın Kilci'de benzer nitelikte açıklamalar yapmaya çalışmıştı. Kayseri'nin bu kronikleşen hazımsızlığını anlamakta güçlük çekiyoruz. O dönemde de talihsiz bir açıklama ile Kayseri'nin sucuk ve pastırma pazarının yüzde 60'ına sahip olduğu iddia edilmişti. O dönemde bunun mantıksız olduğunu Kayseri'nin üretim kapasitesinin Afyon'a yetişemediği tarafımca ifade edilmişti. Afyon'un öyle markaları var ki bu markalar üretim açısından Afyon'u birinciliğe oturtmaktadır" dedi.

"Afyon'da günlük 150 ton sucuk üretiliyor"

Afyon'da günlük 150 ton sucuk üretildiğini kaydeden Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük, "Üretim açısından bakıldığında ise kırmızı et üretimi gibi bu etten üretilen Afyon sucuğunda da günlük 120-150 ton üretimle ve günlük bin tona yakın üretim kapasitesi ile Türkiye'de birincidir. Ayrıca ulaşım anlamında bulunduğu kavşak nokta nedeniyle Türkiye nüfusunun yoğunlukla bulunduğu üç büyük il İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere yaklaşık toplam nüfusun yüzde 60'ına doğrudan erişilebilen bir noktadadır. Afyon sucuğu halkın teveccüh gösterdiği Türkiye'nin her köşesinde kalitesiyle bilinen ve satılan bir markadır. Bugün ulusal marketlerin hepsinde Afyon sucuğu bulunmaktadır. Bu tabii ki tüketicinin gösterdiği teveccühün bir yansımasıdır. Afyon sucuğu bulunmayan bir et ürünleri reyonu hayal dahi edilememektedir" diye konuştu.

"Kayseri Afyon'a rakip olmaktan uzak romantik düşler peşinde"

Kayseri'nin Afyon'a rakip olmaktan uzak romantik düşler içerisinde et sektöründe bulunduğunu söyleyen Yörük, "Afyon sucuğunun kalitesi bilinen bir gerçektir. Afyon üretimi sucuk Afyon'a özgü kaliteli et ve baharatlar kullanılarak yapılmaktadır. Bunlar mükemmel bir uyum içerisinde kaynağı geleneklerden gelen ölçü ve ayarda bir araya getirilmekte bunun sonucunda diğer sucuklarla kıyaslanamaz bir ürün haline gelmektedir. Kayseri'de üretilen sucuk; kullanılan et ve yoğun baharat nedeniyle hem cebi hem de mideyi yakmaktadır. Bütün kasaplar bilir ki etin kalitesi kötüyse baharat çok kullanılır. Ayrıca Afyon sucuğu içeriğinde kullanılan etin ve baharatın kalitesi yanında nesillerdir sucuk üretimi yapan işletmelerin gelenekselleşen üretim teknikleri, ahlak ve bilgi birikimleri ile halk tarafından ayrı bir yere konulmuştur" diye konuştu.

"Afyon'un birinciliği tesadüfen ortaya çıkmadı"

Afyon'un birinciliğinin hem üretimde hem tüketimde, hem de marka imajında tesadüfen ortaya çıkmadığını belirten Yörük, "İlimizdeki tüm kurumlar kaliteli ve güvenli sucuk üretimi konusunda üreticimize destek vermektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi gerek Veteriner Fakültesi gerekse Mühendislik Fakültesi ile sucuk ve pastırma üretiminin geliştirilmesine, gıda güvenliği ve hijyenine yönelik araştırmaları akademik anlamda desteklemekte, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Afyonkarahisar Valiliği her noktada hijyen denetimlerimi sürdürmekte, Kasaplar ve Sucukçular Odası olarak biz de üreticilerin her anlamda ihtiyaçlarını düşünmekte gerekli görülen hususlarda eğitim faaliyetleri yapmaktayız. Böylece gelenekten gelen bilgi birikimi modern teknoloji ve güncel ihtiyaçlar ışığında güncellenmekte ve Afyon sucuğu kaliteli ve güvenilir bir ürün olarak hem raflarda hem de halkın gönlünde birinciliği almaktadır" dedi.

"Afyon için sucuk ve pastırmanın kalitesi bir kırmızıçizgidir"

Kayseri denilince sucuk ve pastırma değil mantının akla geldiğini belirten Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük şu ifadelere yer verdi:

"Afyon için sucuk ve pastırmanın kalitesi bir kırmızıçizgidir. Kayseri bu anlamda Afyon'un liginde bile değildir. Kayseri ili gelişmelere ayak uyduramayan sucuk işletmeleri ve yıllardır ekmeğini yediği imajı ile et ve et ürünleri sektöründe giderek sönükleşmektedir. Kayseri denince akla sucuk ve pastırma bir yana artık sadece Kayseri mantısı gelmektedir. Oysa Afyon denince akla birçok ürünün yanında sucuk ve pastırma gelir. Zaten Kayseri sanayicisi de durumu kabullenmiştir. Yıllık üretimlerinin 10 bin ton olduğunu zaman zaman Kayserili tüccarlar da açıklanmaktadır. Afyon ise pandemi dönemi üretimden vazgeçmemiş ve yıllık üretimini 40-50 bin tona kadar çıkartmıştır. Bütün bu bilgiler ışığında Kayserili tüm sucuk üreticilerini de kaliteli sucuk ve pastırma yemek adına Afyon'a davet ediyorum. Zaten davete icabet ederlerse kendileri de bize sucuk ve pastırma konusunda hak vereceklerdir. Eğer elleri boş gelmezlerse bizde dünya birincisi Kayseri mantısının tadına bakmış oluruz." - AFYONKARAHİSAR