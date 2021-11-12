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Kayseri OSB mali genel kurulunu yaptı - Son Dakika

Kayseri OSB mali genel kurulunu yaptı

12.11.2021 18:19
Kayseri OSB mali genel kurulunu yaptı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Olağan Mali Genel Kurulunda kurul gündemindeki tüm maddeler kabul edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Olağan Mali Genel Kurulunda kurul gündemindeki tüm maddeler kabul edildi. Kurulda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Artık yeter işimize bakalım" derken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, "Kayseri sanayisini HDP'nin diline düşürenlere parmak sallıyorum" dedi.

Kayseri OSB Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kurula, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri OSB Başkanı Murat Yibur, davetliler ve sanayiciler katıldı. Genel Kurulun açılışında konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, genel kurula katılan sanayicileri selamladı ve mali genel kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Mali Genel Kurul'da daha sonra divan heyeti oluşturuldu. Divan başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Başkan Vekilliğine Yılmaz Büyüknalbant, Divan Üyeliğine ise Hacı Çevikel seçildi.

"Kayseri sanayisini HDP'nin diline düşürenlere parmak sallıyorum"

Divan'ın oluşmasının ardından bir konuşma yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri için önemli hizmetlerde bulunan Tahir Nursaçan'a teşekkür ederek, "1 yılı aşkın bir süredir Kayseri OSB ile kamuoyunun meşgul ediliyor. Kamuoyu daha fazla meşgul edilmemeli. Sanayicilerin gerekeni yapacağına inanıyorum. Ben hiçbir konuşmamda sanayiciye parmak sallamadım. Ben kimlere parmak sallıyorum biliyor musunuz? Ben kime parmak sallıyorum biliyor musunuz? PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilere parmak sallıyorum. Ben, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilere Kayseri OSB'yi konuşturanlara parmak sallıyorum, bunu herkes bilsin. Sanayicinin benim başımın üzerinde yeri var. Sanayicinin problemleri için elinden geleni ardına koymayan milletin vekiliyim. Yine söylüyorum; bu sanayiciyi, bu OSB'yi HDP'lilerin diline düşüren kim varsa alayına parmak sallıyorum" ifadelerini kullandı.

"Artık yeter işimize bakalım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de konuşmasında "Ortak paydamız Kayseri" diyerek bir ve beraber olmanın önemini vurgulayarak, "Sanayicinin iradesine ipotek koymayı düşünmüyoruz. Sanayicinin üretimle, istihdamla uğraşması gerekir. Bu doğrultuda ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Elinizi vicdanınıza koyun ve doğru neyse onu yapın. Artık yeter işimize bakalım" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından mali genel kurulun gündemine geçildi. 2019-2020 yıllarını kapsayan faaliyet raporunu dönemin Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan okudu. Nursaçan'ın okuduğu faaliyet raporu ve ardından denetim raporları, bilançolar ve gelir-gider tabloları sanayicilerin oyuna sunuldu. Mali Genel Kurul'da gündemdeki tüm maddeler genel kurul üyeleri tarafından kabul edildi.

Genel kurulda kavga çıktı

Öte yandan, mali genel kurulda zaman zaman kavga çıktı. Çıkan kavgada kurula katılan kişilerin birbirlerine sandalye ile saldırması kameralara yansıdı. - KAYSERİ

Kayseri OSB mali genel kurulunu yaptı
Kayseri OSB mali genel kurulunu yaptı
Kayseri OSB mali genel kurulunu yaptı
Kayseri OSB mali genel kurulunu yaptı
Kayseri OSB mali genel kurulunu yaptı
Kayseri OSB mali genel kurulunu yaptı
Kayseri OSB mali genel kurulunu yaptı

Halkların Demokratik Partisi, Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri OSB mali genel kurulunu yaptı - Son Dakika


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