Kayseri Üniversitesi'nden Akreditasyon Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Üniversitesi'nden Akreditasyon Başarısı

Kayseri Üniversitesi\'nden Akreditasyon Başarısı

KAYÜ, 19 önlisans programından 9'unu tam, 10'unu koşullu akreditasyonla başarıyla tamamladı.

02.01.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından akreditasyon için Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne (MEDEK) yapılan 19 önlisans program başvurusunun 9'u tam akreditasyon, 10'u ise koşullu akreditasyonla sonuçlandı.

Geçtiğimiz Aralık ayı başında Kayseri Üniversitesi'nde MEDEK Akreditasyon Derneği tarafından yürütülen saha ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirme neticeleri açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre; akreditasyon için başvuru yapılan Kayseri Üniversitesi'nin önlisans programlarından İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun İlk ve Acil Yardım Programı; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve İşletme Yönetimi Programları; Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu'nun Organik Tarım Programı; Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu'nun Laborant ve Veteriner Sağlık Programı; Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu'nun Kimya Teknolojisi Programı ve Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu'nun Pazarlama ile Bankacılık ve Sigortacılık Programları "Tam Akreditasyon" aldı.

Kayseri Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nun Mimari Restorasyon, Yapı Denetimi ve İnşaat Teknolojisi Programları; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun İnşaat Teknolojisi, Elektrik, Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Teknolojisi ve Makine Programları; Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu'nun Laboratuvar Teknolojisi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Programları ise "Koşullu Akreditasyon" almaya hak kazandı.

Akreditasyonların üniversite eğitiminin dünya standartlarında geçerliliği açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MEDEK'e başvuruda bulunulan 19 önlisans programının tamamının akredite edilmesinin üniversiteleri açısından kayda değer bir başarı olduğunu söyledi.

Hedeflerinin Kayseri Üniversitesi'ndeki tüm programların akredite edilmesi olduğunu belirten Rektör Karamustafa, "Bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma yürekten tebrik ediyor, Üniversitemizin sürdürülebilir bir şekilde yükselişine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, kayseri, Rektör, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Üniversitesi'nden Akreditasyon Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
14:05 İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
23:17 Filistin, Al Jazeera’nin yayınlarını durdurdu Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
22:55 Las Vegas’ta Trump’ın otelinin önünde patlama Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
22:13 Suudi Arabistan’da 6 İran vatandaşı idam edildi Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 15:15:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Üniversitesi'nden Akreditasyon Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.