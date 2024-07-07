Kayserililer, EURO 2024 çeyrek final maçını birlikte izledi - Son Dakika
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Kayserililer, EURO 2024 çeyrek final maçını birlikte izledi

Kayserililer, EURO 2024 çeyrek final maçını birlikte izledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri ile birlikte Kayserililer, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek final maçını Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde dev ekranda izledi. Maçı izleyen vatandaşlar, milli takıma büyük bir coşkuyla destek verdi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımını sağlamak için ek seferler düzenledi.

07.07.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol ve Kayserililer ile birlikte Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek final elemelerinde Hollanda ile oynadığı maçı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde dev ekranda hep birlikte izledi.

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası gruplarında zorlu rakiplere karşı sergilediği oyunla adından söz ettirirken, Türkiye A Milli Takımı, şampiyonada çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında kurulan dev ekran ile sporseverler, milli takımın bu önemli karşılaşmasını büyük bir heyecan ve coşkuyla takip etti. Karşılaşmayı izleyen vatandaşlar, tek yürek olarak milli takımın yanında yer aldı. Millet Bahçesi'ni tıklım tıklım dolduran Kayserililer, maç boyunca ay yıldızlı takımı büyük bir coşku ile destekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilli Baki Ersoy, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Kapalı Kale Taraftarı Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nı dolduran Kayserililer ile milli gurur ve heyecanı hep birlikte yaşadı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ay yıldızlı formayı giyip, Türk Bayrağı'nı alarak Millet Bahçesi etkinlik alanını dolduran Kayserililere teşekkür etti. Türkiye'yi EURO 2024te çeyrek finale kadar taşıyan A Milli Futbol Takımına teşekkürlerini ileten Sporun ve sporcunun dostu Başkan Büyükkılıç, "A Milli Takımımızı desteklemek için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizi dolduran binlerce hemşehrimize ve verdikleri müthiş mücadeleyle hepimizin gururu olan bizim çocuklara gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere yaşattığınız tüm güzel duygular için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum" diye konuştu.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde A Milli Takım'ın Hollanda ile yaptığı çeyrek final mücadelesini dev ekranda izleyen vatandaşların ulaşımını sağlamak için ek seferler de düzenledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayserililer, EURO 2024 çeyrek final maçını birlikte izledi - Son Dakika

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