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Kemalpaşa Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi - Son Dakika
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Yerel

Kemalpaşa Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi

Kemalpaşa Belediyesi\'nden çocuklara karne hediyesi

Kemalpaşa Belediyesi, okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklar için karne etkinlikleri düzenledi. Beş farklı noktada gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar tiyatrolar izledi, hediyeler aldı ve eğlenceli aktivitelere katıldı.

01.02.2024 15:51  Güncelleme: 15:56
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Kemalpaşa Belediyesi'nin okulların tatile girmesiyle birlikte çocuklar için karne hediyesi olarak düzenlediği etkinlikler beş farklı noktada vatandaşlar ile buluştu.

Kemalpaşa Belediyesi, karne etkinlikleri kapsamında 28 Ocak ile 1 Şubat günleri arasında Bağyurdu, Armutlu, Ören, Kızılca ve Ulucak mahallelerinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Beş farklı konumda sırasıyla Masallar Sokağı, Masal Karnavalı, İzmir Clown Sirki, Asterix ve Oburix Tembelliğe Karşı, Hayvanlar Çiftliği tiyatroları çocuklarla buluştu.

Ücretsiz olarak yaşama geçirilen organizasyonda çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker, sosis balon dağıtıldı. Program kapsamında maskotlar eşliğinde yüz boyama etkinliği düzenlendi, oyun alanı kuruldu.

Etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek vakit geçiren Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Okulların tatile girmesiyle birlikte ilçemiz çocuklarına karne hediyesi vermek istedik. Çocuklarımızla böyle bir etkinlikte buluşup heyecanlarına ortak olduğum için çok mutluyum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Gerçekleştirdiğimiz organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kemalpaşa Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi - Son Dakika


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