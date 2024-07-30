Kenan Işık\'ın cenazesi ailesine teslim edildi

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21 Mart 2014 tarihinde düşme sonrasında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Uzun yıllardır tedavi gören 76 yaşındaki Işık, dün hayatını kaybetmişti. Kenan Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde hastaneye gelen ailesine teslim edildi.

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KAFASINI ÇARPIP BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Usta oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı Kenan Işık, 21 Mart 2014 günü spor sonrası girdiği sauna çıkışı dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Işık, 4 saat süren bir ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası komaya giren Işık, 10 yıldır Almanya'daki evde tedavi görüyordu.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Yeşilyurt, Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi. Lise mezuniyetinden sonra da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972 senesinde Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

GENEL SANAT YÖNETMENLİĞİ VE SENARİSTLİK YAPTI

Sanat kariyerinde tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de katan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı. Ünlü tiyatrocu, bir dönem gazetecilik de yaptı ve sırasıyla Resmi Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmi Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Ayrıca 4 Nisan 2005 - 20 Ağustos 2005 yılları arasında Star Haber'i sundu. Kenan Işık'ın herkesin gözünde özdeşleştiği işi ise, zamanla ismi değişse de içeriği her zaman aynı kalan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı oldu.