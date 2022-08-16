Mudanya'da Sel Sonrası Onarım ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Mudanya'da Sel Sonrası Onarım ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

16.08.2022 15:57

Kentte yaşanan sel ve su taşkınlarının ardından ekiplerini seferber eden Mudanya Belediyesi, zarar gören yolların açılması ve  bozulan yolların stabilize malzeme ile iyileştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Kentte yaşanan sel ve su taşkınlarının ardından ekiplerini seferber eden Mudanya Belediyesi, zarar gören yolların açılması ve  bozulan yolların stabilize malzeme ile iyileştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selin ardından bozulan yolların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Mudanya'da yaşanan su taşkınlarına karşı Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma birimi ekipleriyle anında müdahaleye başlayan Mudanya Belediyesi, selin ardından ihtiyaç duyulan her noktada destek sağladı.

İlçe merkezi ve kırsalda yağmur sonrası bozulan parke taşlarının ve zarar gören asfaltın onarımının yanı sıra cadde ve sokaklarda temizliğin de sürdüğünü kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şunları söyledi:

"Yaşanan sel afetinde destekleriyle yanımızda olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Bursa Valimiz Yakup Canbolat, Mudanya Kaymakamımız Ayhan Terzi, İstanbul Vali Yardımcımız Faik Oktay Sözer, CHP İl Başkanımız İsmet Karaca, Bursa Milletvekillerimiz, Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem, Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan, Kastamonu CHP İl Başkanımız Hikmet Erbilgin, Kastamonu Milletvekilimiz Hasan Baltacı, muhtarlarımız, dostlarımız ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza destek veren AFAD ve yönlendirilen ilçe belediyelerinin ekipleri ve BUSKİ ekipleri ile belediyemizin tüm birimlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir daha böylesine afetlerin yaşanmaması dileğiyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da Sel Sonrası Onarım ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da Sel Sonrası Onarım ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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