KESK'ten Yürüyüş Çağrısı: Geçinemiyoruz! - Son Dakika
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KESK'ten Yürüyüş Çağrısı: Geçinemiyoruz!

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KESK Eskişehir, düşük maaşlar ve yüksek enflasyona karşı 24 Kasım'da yürüyüş düzenleyecek.

22.11.2024 16:45
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(ESKİŞEHİR) - Düşük maaşları nedeniyle eçinemedikleri için 24 Kasım Pazar günü Eskişehir'de seslerini duyurmak için bir yürüyüş yapacaklarını söyleyen KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Gerçek Bilyaz İzgü, "Yüksek enflasyon altındaki maaşlarımızın hiçbir değeri yoktur. Birçok kamu emekçisinin maaşı yoksulluk sınırının altındadır" dedi.

KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Gerçek Bilyaz İzgü, artan hayat pahalılığı nedeniyle geçinemediklerini belirterek, taleplerini dile getirmek için  24 Kasım Pazar günü saat 13: 00'da yapacakları yürüyüşe tüm emekçileri davet etti. Halktan yana bütçe yapılması çağrısında bulunan İzgü, "Toplumun bütün kesimleriyle yan yana gelerek bu taleplerimizi haykıracağız. Emekten, demokrasiden adil bir bütçe ve insanca bir yaşamdan yana olan bütün herkesi bizimle birlikte olmaya davet diyoruz" diye konuştu.

"Bir kez daha haykırıyoruz, geçinemiyoruz"

Gerçek Bilyaz İzgü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarının yarattığı ekonomik kriz biz çalışanları üzerinde büyük hasarlar oluşturmuştur. Ağır yaşam koşullarında, aldığımız ücretler en temel harcamalarımıza bile yetmemektedir. Biz Memurlar, işçiler, emekliler çaresizlik içinde yaşam savaşı vermekteyiz. Hayatın her alanında örgütlü olan, bütün Kamu işlerini yapan çalışanlar olarak bir kez daha haykırıyoruz, geçinemiyoruz. Yoksulluğa karşı mücadelede birleşiyoruz! Yüksek enflasyon altındaki maaşlarımızın hiçbir değeri yoktur. Birçok kamu emekçisinin maaşı yoksulluk sınırının altındadır. Ödediğimiz vergiler bizlerin gelirlerine yansımamaktadır. AKP iktidarı dün olduğu gibi bugün de ülke kaynaklarını sermayeye peşkeş çekmeye devam ediyor. Bu hükümet, askeri ücretlilere, emeklilere, işçilere, çitçilere ve biz memurlara ülke kaynaklarından istediğimiz payı vermediği gibi bizleri açlığa, yoksulluğa sefalete sürüklemeye devam ediyor. 2025 yılı hazırlanan bütçe, bir önceki yıllarda hazırlanan bütçelerin aynısıdır. Bu gidişe dur demenin zamanı gelmiştir! Halkın bütün ezilenleri, dışlananları, açlığa yoksulluğa mahkum edilenleri, kadınları, gençleri birlikte mücadele etmelidir. En güçlü şekilde taleplerini haykırmalıdır.

"Emekçilerin bütçe süreçlerine etkin katılımının sağlanmasını istiyoruz"

Bizler Eskişehir'de KESK'E bağlı sendikalar olarak; vergide ve ücretlerde adalet istiyoruz. Bunun için; tükettiğimiz her şeyden alınan KDV, ÖTV gibi tüm dolaylı vergilerin düşürülmesini, gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde 15 ten yüzde 10'a düşürülerek, yoksulluk sınırına kadar olan maaşların, ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını, Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini, kadınların güvenceli istihdamının arttırılmasını, kadınları şiddetten koruyacak kamusal hizmetlerin genişletilmesini istiyoruz. Maaşlarımızdaki kayıpların karşılanmasını; en düşük kamu emekçisi maaşının kira, aile, yakacak yardımları ile yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını istiyoruz. Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesini istiyoruz. Öncelikle de bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, halkın, emekçilerin bütçe süreçlerine etkin katılımının sağlanmasını istiyoruz.

"Herkesi bizimle birlikte olmaya davet diyoruz"

Toplumun bütün kesimleriyle yan yana gelerek bu taleplerimizi haykıracağız. Emekten, demokrasiden adil bir bütçe ve insanca bir yaşamdan yana olan bütün herkesi bizimle birlikte olmaya davet diyoruz. 30 Kasım'da hep birlikte Ankara da olacağız. Eskişehir'de ise 24 Kasım'da saat 13: 00'da Köprübaşı'nda buluşup Yediler Parkı'na yürüyeceğiz. Burada bulunan siz basın emekçileri aracılıyla, Bütün halkımıza, Kadınlara, Gençlere, Emeklilere, İşçilere, Sendikalara, Derneklere, Siyasi partilere sesleniyoruz. 24 Kasımda hep birlikte dayanışma içinde taleplerimizi haykıralım. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın KESK."

KESK\'ten Yürüyüş Çağrısı: Geçinemiyoruz!
Kaynak: ANKA

Yoksulluk, Eskişehir, Politika, Ekonomi, Yerel, Spor, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel KESK'ten Yürüyüş Çağrısı: Geçinemiyoruz! - Son Dakika

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