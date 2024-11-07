KESK, Yoksulluğa Karşı Mücadele İçin Toplandı

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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Ankara Mitingi öncesi basın açıklaması yaptı. KSK MYK üyesi Bahadır Berdicioğlu, "Gelin insanca yaşamaya yetecek bir ücret, adil bir vergi sistemi, halk için emek için bütçe, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verelim" dedi.

KESK, 30 Kasım tarihinde Ankara'da "Geçinemiyoruz. Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz" sloganıyla miting düzenleyecek. KESK Muğla Şubeler Platformu, miting için Sınırsızlık Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. KESK MYK Üyesi Bahadır Berdicioğlu, şunları söyledi:

"İktidar takla attırılan TÜİK rakamlarına dayanarak 'Enflasyonda düşüş trendi sürüyor' dese de bu suni rakamlara göre bile enflasyon düşmemiş, sadece baz etkisi ile artış hızı yavaşlamıştır. Türkiye'de başta emekliler, asgari ücretliler, işsizler olmak üzere 70 milyon yurttaş yoksulluk sınırı altında, 30 milyon yurttaş ise açlık sınırının altında bir gelirle yaşam savaşı vermektedir. Ülkede gelir dağılımı adaletsizliği de hiç olmadığı kadar derinleşmiştir. Tıpkı enflasyonda olduğu gibi işsizlikte de TÜİK vasıtasıyla rakamlara takla attırılsa da bugün geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27,2'ye çıkmıştır. İktidar göz göre göre ülkenin geleceğini satmaktadır. Ülkemiz amacı istihdam yaratmak ya da yatırım yapmak değil, yüksek faizden beslenmek olan 'köpek balıklarının' av alanına çevrilmiştir. Tüm bunlara rağmen ıstakoz yedikleri masalardan, meclis bahçesindeki kebap partilerinden, mangalda sucuk partilerinden fotoğraf paylaşanlar hiç utanmadan yoksullaştırdıkları milyonlara hala 'kemer sıkın' demektedir.

"Barışın ve demokrasinin tesis edilmesi için kullanılmasını istiyoruz"

Bizler emekten- halktan yana bir bütçe için, öncelikle bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, halkın, emekçilerin bütçe süreçlerine etkin katılımının sağlanmasını istiyoruz. Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını, piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini, kadınların güvenceli istihdamının arttırılmasını, kadınları şiddetten koruyacak kamusal hizmetlerin genişletilmesini istiyoruz. Vergide ve ücretlerde adalet istiyoruz. Bunun için; tükettiğimiz her şeyden alınan KDV, ÖTV gibi tüm dolaylı vergilerin düşürülmesini, kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını, vergilerimizden oluşan bütçeden alıp Kamu Özel İş birliği (KÖİ) projelerine, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine aktarılan hazine garantilerine son verilmesini, vergilerimizin, ülkenin kaynaklarının güvenlikçi politikalara, silahlanmaya değil; istihdamın, üretimi arttırılması, yoksulluğun ve işsizliğin önlenmesi, adaletin, barışın ve demokrasinin tesis edilmesi için kullanılmasını istiyoruz. Maaşlarımızdaki kayıpların karşılanmasını; en düşük kamu emekçisi maaşının kira, aile, yakacak yardımları ile yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını istiyoruz. Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli, kadrolu istihdam edilmesini istiyoruz.

"Tarihin sayfaları omuz omuza verdiğimizde karşımızdakileri kumdan kalelere dönüştürdüğümüz örneklerle doludur"

Bu kapsamda KESK olarak 'Geçinemiyoruz. Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz' şiarı ile tüm yurtta işyerlerinde, kent meydanlarında olacağız. 30 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz merkezi miting ile emeğin kürsüsünü kuracağız. Buradan sizin aracılığınızla 'Bu düzene itirazım var' diyen tüm emekçilere, vatandaşlara seslenerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki yüzünü sermayeye sırtını emekçilere dönen bu düzen kendiliğinden değişmeyecektir. Emeğimizi hedef alan saldırıların dalga kıranı bizleriz. Emeği, alın teri ile geçinenler, ezilenler olarak dünyanın en büyük çok sesli korosu bizleriz. Tarihin sayfaları omuz omuza verdiğimizde karşımızdakileri kumdan kalelere dönüştürdüğümüz örneklerle doludur. Gelin insanca yaşamaya yetecek bir ücret, adil bir vergi sistemi, halk için emek için bütçe, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verelim."