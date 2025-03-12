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Kıbrıs'ta Dr. Fazıl Küçük ve Sempozyumu

Kıbrıs\'ta Dr. Fazıl Küçük ve Sempozyumu

Bakan Ersoy, Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türk halkının mücadelesindeki önemini vurguladı.

12.03.2025 12:07
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi II. Uluslararası Sempozyumu"nda, "Doktor Küçük ve sonrasında merhum Rauf Denktaş'ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kimliğini, haklarını ve özgürlüğünü koruma yolundaki kararlılığının bir simgesidir. 1942 yılında başladığı Halkın Sesi gazetesiyle Kıbrıs Türk'ünün sesini dünyaya duyurmada çok önemli bir rol üstlenmiştir" dedi.

Dr. Fazlı Küçük Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve Başkent Üniversitesi ortaklığında TİKA Başkanlığı Konferans Salonu'nda "Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi II. Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Açılış konuşmaları sonrası sempozyum için özel hazırlanan video seyredildi.

Dr. Fazıl Küçük'ün sadece bir siyasetçi olmadığını, aynı zamanda halkının sesi olmayı başarmış bir fikir ve dava adamı olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Doktor Küçük ve sonrasında merhum Rauf Denktaş'ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kimliğini, haklarını ve özgürlüğünü koruma yolundaki kararlılığının bir simgesidir. 1942 yılında başladığı Halkın Sesi gazetesiyle Kıbrıs Türk'ünün sesini dünyaya duyurmada çok önemli bir rol üstlenmiştir. O tarihten bu yana aralıksız olarak yayın hayatına devam eden bu gazete, Kıbrıs Türkü için önemli bir sembol olmuştur" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Dr. Küçük'ün mirasının gelecek nesillere aktarılması için destek verdiklerini belirten Bakan Ersoy, "TİKA Başkanlığımız aracılığıyla 2020 yılında Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nde yer alan çalışma odasına merhum Dr. Fazıl Küçük'ün birebir gerçekçi bir balmumu heykeli yaptırılmıştır. Bunun yanı sıra Halkın Sesi gazetesi ve Dr. Küçük'e ait önemli belgelerin titizlikle taranarak, geniş kitlelerin erişimine sunulması için de gereken katkı verilmiştir. Sempozyum Kıbrıs Türk halkına lideri ve onun mücadelesinin tanıtılması, Kıbrıs meselesinin doğru bir şekilde kavranabilmesi ve yorumlanabilmesi için çok doğru bir adım olmuştur. Sempozyuma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Azerbaycan, Almanya ve İtalya'daki üniversite, kamu kurumu ve araştırma merkezlerinden yetkililer ile bilim insanlarının katılması ve toplamda 27 bildiri sunulacak olması da oldukça memnuniyet vericidir" diye konuştu.

Doktor Fazıl Küçük'ün müsteşarının torunu olduğunu ve kendisini tanıdığını belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu mücadeleyi yürütmek bir ruh meselesidir. Doktor Fazıl Küçük'ün de geçmişine baktığınızda, genç bir doktor olarak adaya dönüşüyle bir hekim olarak kendisini halk meselelerine adamış. Kıbrıs Türk halkının gayet iyi bildiği gibi ücretsiz fakire, fukaraya doktorluk yapmak suretiyle kendisini sevdirmiş. Kısa bir zaman içerisinde toplum lideri olarak temayüz etmiş. Doktor Fazıl Küçük liderliği o şekilde üstlenebilmiş, cesaretiyle, öngörüsüyle 240 köyü dolaşmış ve örgütlemiş. 1942 yılında 'Kıbrıs'ta ayrı bir halk var, Türk halkı var' şeklinde siyasetin de dolayısıyla temellerini atmış oluyor" diye konuştu.

Sempozyum sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sempozyum çerçevesinde açılan fotoğraf sergisini gezdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs'ta Dr. Fazıl Küçük ve Sempozyumu - Son Dakika

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