Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu

19.05.2022 22:54

Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Konserlerinde sahne alan Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu.

Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu

KÜTAHYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Konserlerinde sahne alan Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu.

Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Konserleri'nde sahne alan Anadolu Türk Rock müziğinin sevilen ismi Kıraç, Kütahya'da sahne aldı. Belediye bahçesine kurulan sahnede sevilen şarkılarını seslendiren ünlü ses sanatçısı Kıraç, Kütahyalılara yoğun ilgi için teşekkür etti.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sahne alan Kıraç'a, günün anısına Kütahya Çinisi, Belediye Kütahyaspor forması ve atkısı hediye etti. Kütahya Çinisinin dünyaca ünlü olduğu ifade eden Kıraç, nezaketleri ve misafirperverlik için Başkan Işık ve MHP Kütahya Milletvekili Erbaş'a teşekkür etti.

Konsere, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP Kütahya KAÇEP'ten sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hülya Öztürk, MHP Kütahya İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Belediye Kütahyaspor Başkanı Erdoğan Çolak, Belediye birim müdürleri ve Kütahyalılar katıldı.

Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu
Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu
Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu
Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu

YORUMLAR
500
Kütahya'da yapımı tamamlanan 6 halı saha hizmete sunuldu Kütahya'da yapımı tamamlanan 6 halı saha hizmete sunuldu Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Kütahya, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 23:12:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement