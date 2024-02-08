Kırıkkale\'de Deprem Anısına Cadde ve Sokaklara İsimler Verildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye meclisi kararıyla bir caddeye "6 Şubat" ismi verildi, sokaklarda da depremden etkilenen 11 şehrin isimleri yaşatılacak. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Meclis toplantımızda unutulmasın diye ilçemizde yeni açılan yere '6 Şubat Caddesi', sokaklarına da 11 ilin isimlerini verdik" dedi.
Kahramanmaraş merkezli ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine ilk ulaşan yerel yönetim olan Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, bölgede yaşayan birçok insanın yarasını sarmak için seferber oldu. İtfaiye personeli, enkaz altında kalan birçok insanın yeniden hayata tutunmasını sağladı. Deprem bölgesinde hayatın devamı için temel ihtiyaç malzemeleri, sıcak yemek, berber ve kışlık giysi ve battaniye yardımında bulunan Yahşihan Belediyesi, ilçe halkının da desteğiyle başlattığı kampanya sayesinde konteyner köy kurdu. Yahşihan Belediyesi, aynı zamanda deprem bölgelerinden Kırıkkale'ye gelen birçok afetzede vatandaşı ilçede barınmasını sağladı.
Belediye meclisi toplantısında da Bayraktepe Mahallesi'ndeki yeni açılan caddeye, "6 Şubat Caddesi" ismi verildi. Caddeye bağlı sokak isimlerinin de depremlerden etkilenen Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, " Adıyaman, Osmaniye, Elazığ ve Adana illerinin isimlerinin verilmesi kararı alındı.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerin meydana geldiği ilk günden itibaren Pazarcık ilçesine yardım seferberliği başlattığını söyledi.
"11 ili etkileyen bir depremle uyandık"
7.7 büyüklüğündeki depremin merkezi Pazarcık'a bir başkan yardımcısı ve 13 müdür ile birlikte ifade eden Başkan Türkyılmaz, "Sabah kalktığımızda 11 ili etkileyen bir depremle uyandık. Hiç bir görevlendirme gelmeden Pazarcık ilçesine bir başkan yardımcım ve 13 müdürümle gittik. İlk gittiğimizde büyük bir felaketin olduğunu gördük. 'Müge Anlı Aşevi' arabamızı da götürdük. Küçük bir araba ama yürekleri ısıttık. Sabah çorba dağıttık" dedi.
"İlçemizden yaklaşık bir ay içerisinde 37 tır dolusu erzak götürdük"
Deprem sonrası yapılan yardım sürecini anlatan Başkan Türkyılmaz, "Buraya tekrar döndük Yahşihan'da bir kampanya başlattık. Deprem bölgesinde sıcak ekmek, su ve hijyen malzemeleri yoktu. İlçemizden yaklaşık bir ay içerisinde 37 tır dolusu erzak götürdük. Pazarcık'ta 60 personelim, iki başkan yardımcım ve 10 müdürümle beraber 45 gün süreyle orada kaldık. Türkiye'de bir ilk olarak canlı yayında bir kampanya düzenledik. Kampanya sayesinde toplanan para ile konteyner köyü kurduk" diye konuştu.
"Afet İşleri Müdürlüğü kurduk"
Türkyılmaz, yardım kampanyaları başlattıklarını belirterek, " Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'nin, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdü geldi. Yahşihan Belediyesi bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kurduk. Kadrolu bir müdür atayıp 16 tane personelimize eğitim verdirdik. İlçemizdeki okullarda ve apartmanlarda eğitim verdik. Apartmanlarımızda da binalarımızda da deprem dayanıklılık testlerine başladık ve toplanma alanlarını çıkarttık" şeklinde konuştu.
"'6 Şubat Caddesi', sokaklarına da 11 ilin isimlerini vererek taçlandırdık"
İlçede yeni açılan caddeye "6 Şubat Caddesi" isminin meclis kararıyla verdiklerini aktaran Türkyılmaz, "En son olarak da bu meclis toplantımızda 'unutulmasın' diye ilçemizde yeni açılan yere '6 Şubat Caddesi', sokaklarına da 11 ilin isimlerini vererek taçlandırdık. Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Malatya, Adıyaman, isimlerini vererek, 6 Şubat depremini unutturmamak nesillere aktarmak için sokaklar kurduk. Meclis üyelerime de teşekkür ediyorum. Allah'tan, ölmüşlere gani gani rahmet ve kalanlara da sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE
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Son Dakika › Yerel › Kırıkkale'de Deprem Anısına Cadde ve Sokaklara İsimler Verildi - Son Dakika
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