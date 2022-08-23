Kitap kafelerde çalıştılar, hayallerine kavuştular

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına Efeler Belediyesi'nin Kitap Kafelerinde ders çalışarak hazırlanan öğrencilerle yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçedeki gençlerin ders çalışıp araştırma yapabilmeleri ve kaliteli zaman geçirebilmeleri için hizmete açtığı Kitap Kafeler meyvelerini vermeye devam ediyor. YKS ve LGS sınavına Kitap Kafelerde hazırlanan öğrenciler, elde ettikleri başarılı sonuçlarıyla anne-babalarını, öğretmenlerini ve eğitim hizmetleriyle kendilerine desteği esirgemeyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı sevindirdi.

Mutluluklarını paylaşmak ve teşekkürlerini iletmek için Efeler Belediyesi'ni ziyaret eden 30 öğrenci, belediye meclis salonunda Başkan Atay ile bir araya geldi. Gençleri tek tek tebrik eden Başkan Atay, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi. - AYDIN