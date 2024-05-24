Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Yeni Başkanı Ahmet Aras Oldu - Son Dakika
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Yeni Başkanı Ahmet Aras Oldu

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı seçildi. Aras, birliğe üye belediyelerin sorunlarına çözüm bulmak ve hizmet kalitesini arttırmak için çalışacaklarını belirtti.

24.05.2024 18:07  Güncelleme: 18:39
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(İZMİR)- Kıyı Ege Belediyeler Birliği Mayıs ayı olağan toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda birliğin yeni başkanı olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras seçilirken başkan vekilleri ise Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit oldu.

Kıyı Ege Belediye Birliği Başkanı seçilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantıda yaptığı konuşmada yeni bir vizyonla birliğe üye belediyelerin sorunlarına çözüm bulmak, hizmet kalitesini arttırmak, dayanışma içerisinde hareket etmek için göreve talip olduğunu söyledi. Aras, şunları söyledi:

"Bu göreve talip olurken bir kaşe edinmek için değil, tamamen çalışmak için, ortaya bir vizyon koymak için ve birliğin gücünü hissettirmek için aslında şu anda buradayız. O yüzden sizlerin verdiği destek için tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Oluşturacağımız encümenimizle ve yine komisyonlarımızda çok aktif bir şekilde çalışarak hem birliğimizin lobisini kuvvetlendireceğiz. Tüm üyelerimizin bundan faydalanmasını sağlayacağız. Çalışmalarımız özellikle son dönemde belediyelerimizin büyük bir sıkıntı içerisinde olduğu kaynaklarına ve aynı zamanda yetkililerine odaklanacak. Merkezi hükümet nezdinde yapacağımız bütün girişimlerle son zamanlarda yaşadığımız bu sorunları geride bırakmak için büyük bir güçle çalışacağız. O yüzden sizlerin de tabii ki networklerinden faydalanacağız. Hep birlikte büyük bir lobi halinde Kıyı Ege Belediyeler Birliğimizi güçlendireceğiz."

"Hiç kimse geride kalmayacak"

Şu anda hepimizin gündeminde olan kent diplomasisini de çok öncelikliyoruz. O yüzden bugün gündemimize dış ilişkiler komisyonumuzu da koyduk. Daha önce dış ilişkiler komisyonumuz yoktu. Ama yine burada görev alacak arkadaşlarımızla beraber özetle uluslararası platformda birliğimizin yine ilişkilerini kuvvetlendireceğiz. Birlik bünyesindeki belediyelerimizin de uluslararası anlamdaki bilinirlikleri, lobisini, uluslararası belediye birliklerinden ve diğer kentlerden iyi deneyimleri ve yine uluslararası fonları da kullanmak için her türlü girişimi ve çabayı göstereceğiz. Bu da çok büyük bir önem taşımakta bana göre. Tabii ki ismi Kıyı Ege Belediyeler Birliği ancak Anadolu'nun her köşesinden, her güzel coğrafyasından üyelerimiz var. Bu üyelerimizle ilişkiyi hep sıcak, güçlü tutacağız. Hiç kimse geride kalmayacak, hiç kimse arkada bırakılmayacak. Herkesi kucaklayacağız. Birlikte güçlü olacağız. Şimdi tabii ki bir büyükşehir belediyesinin Ahmet olur, Mehmet olur, ismi önemli değil. Burada başkanlık etmesi de tabii birliğimize ayrı bir güç katacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde hepinizi abi, kardeş, arkadaş olarak görüyorum. Lütfen hiçbir şeyden çekinmeden, kimin ne desteğe ihtiyacı, ne problemi varsa her şeyi bize iletebilir.

"Hedeflerimiz büyük"

Çünkü biz iletişimi sıcak tutacağız. Çaycuma Belediye'mize de gideceğiz, Çatak Belediye'mize de gideceğiz. Yani bütün belediyelerimizi dediğim gibi eşit şekilde görüyoruz. Görev alan arkadaşlarımız, yönetimde veya encümende özellikle kararların alınması aşamasında daha çok iletişimde olacağı için daha yakın olmak durumunda. Hep beraber yeni dönemi bir görelim, başlatalım. Daha sonra iki yıl sonra tekrar bu seçimler yenilenecek. İki yıl sonra yeniden koyduğumuz hedeflere doğru giderken bakarız, aksayan yönler varsa düzeltiriz. Yeni katılmak isteyen varsa alırız. Yeni üyeleri zaten bugünden itibaren çalışmaya başlayacağız. Şu anda 106 üyemiz vardı ki bugün aldığımız kararla 108'e çıktı. Bundan sonra üye sayımızı da ciddi bir şekilde arttırarak gücümüzü katlıyacağız. Hedeflerimiz büyük. O yüzden sizlerin desteğini de yine bu yolculukta bekliyorum."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği\'nin Yeni Başkanı Ahmet Aras Oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Yeni Başkanı Ahmet Aras Oldu - Son Dakika

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