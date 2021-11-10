Üye Girişi
Kızılay personeli ve gönüllülerine çadır kurulumu eğitimi verildi - Son Dakika

Kızılay personeli ve gönüllülerine çadır kurulumu eğitimi verildi

10.11.2021 18:17
Kızılay personeli ve gönüllülerine çadır kurulumu eğitimi verildi

Kızılay Erzurum Doğu Anadolu Bölge Afet Müdahale Merkezi tarafından, Ağrı Kızılay Şubesi personeli ve gönüllülerine afet malzemelerini tanıma ve çadır kurma eğitimi verildi.

Kızılay Erzurum Doğu Anadolu Bölge Afet Müdahale Merkezi tarafından, Ağrı Kızılay Şubesi personeli ve gönüllülerine afet malzemelerini tanıma ve çadır kurma eğitimi verildi.

Kızılay Ağı Şubesinde verilen eğitimlerde personel ve gönüllülere afet malzemeleri tanıtıldıktan sonra şube bahçesinde uygulamalı olarak çadır kurulumu eğitimi verildi.

'Yaklaşık 300 kişiye eğitim verdik'

Son yıllarda dünyada afet riskinin arttığına dikkat çeken Ağrı Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, eğitimler sırasında yaptığı açıklamada eğitimlerle birlikte gönüllülerin, olası afet durumunda saha da daha aktif bir rol alacaklarını belirterek: "Şu an şubemizin bahçesindeyiz. Erzurum Afet Bölge Müdürlüğü tarafından Ağrı'da bulunan hem Kızılay çalışanlarımıza hem de Kızılay gönüllülerimize yönelik afet malzemelerinin tanıtılması ve çadır kurma eğitimleri veriliyor. Bu eğitimleri ara ara gerçekleştiriyoruz. İlimizde veya çevre illerde olabilecek afet anında hemen saha da hızlı bir şekilde reaksiyon alıp çadır kurulumlarını sağlamaya yönelik eğitimlerdir. Bu eğitimlerle birlikte gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız saha da daha aktif olabileceklerdir. Olası bir afet durumunda hazırlıklı oluyoruz. Bu eğitimlerin yanı sıra çeşitli başka eğitimler veriyoruz. İlk yardım, afet bilinci, afet farkındalık eğitimleri olmak üzere farklı eğitimler veriyoruz. Afetle alakalı şu ana kadar yaklaşık 300 kişiye eğitim verdik. Bu sayı günden güne artıyor." Dedi.

'Türkiye'de bizler afetleri hayatımızdan çıkaramıyoruz'

Türkiye'nin konum itibari ile afet riskinin yüksek olduğu bir bölgede bulunduğunun da altını çizen Tatlı, devamından şunları söyledi:

"Tabi Türkiye konum olarak bir afet bölgesi ve en önemlisi deprem bölgesinde yer alıyor. O yüzden Türkiye'de bizler afetleri hayatımızdan çıkaramıyoruz. O yüzden sürekli hazırlıklı olmalıyız. Şu an önümüz kış. Bulunduğumuz bölge itibari ile çığ tehlikesi var. O yüzden olası bir çığ karşısında gönüllülerimizin yapması gerekenler konusunda bir eğitimimiz olacak. Yakın dönemde gerçekleşen Elazığ ve Van depremlerinde gönüllülerimiz sahadaydı. Depremle alakalı neler yapmaları gerektiğini öğrendiler ve sahada çalışmalara katıldılar. Çok güzel işler yaptılar. Aslında dediğim gibi afetler artık sık sık görülebiliyor. O yüzden bizde bu eğitimlerle sürekli hazır olmalıyız. Artık afet risk bölgeleri de değişti. Geçen gün yaşanan Konya depremi bunun en önemi örneği. Ağrı'da artık birinci derece risk bölgesi sayılabilir. O yüzden biz bütün vatandaşlarımızın hem bizim hem de diğer kurumlar tarafından verilen bu tarz eğitimlere katılmalarını istiyoruz." - AĞRI

Kızılay personeli ve gönüllülerine çadır kurulumu eğitimi verildi
Kızılay personeli ve gönüllülerine çadır kurulumu eğitimi verildi
Kızılay personeli ve gönüllülerine çadır kurulumu eğitimi verildi
Kızılay personeli ve gönüllülerine çadır kurulumu eğitimi verildi
Kızılay personeli ve gönüllülerine çadır kurulumu eğitimi verildi
Kızılay personeli ve gönüllülerine çadır kurulumu eğitimi verildi
Kızılay personeli ve gönüllülerine çadır kurulumu eğitimi verildi

Doğu Anadolu, Kızılay, Erzurum, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay personeli ve gönüllülerine çadır kurulumu eğitimi verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu 18:20 Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi 18:06 Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 17:45 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı 17:27 Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu 16:02 Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! 14:51 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!

Son Dakika Haberleri
18:14 Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı
18:05 Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi
18:02 Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti
17:50 Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar
17:45 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
17:38 Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi yürek ısıttı! O anlar kamerada
17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis
17:26 Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
17:26 İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
17:24 Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor
Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı         
18:24
Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı         
18:14
Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar         
17:50
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor         
17:25
"Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı         
16:58
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''         
14:31
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 18:27:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılay personeli ve gönüllülerine çadır kurulumu eğitimi verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement