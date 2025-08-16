Kızılören'de Geleneksel Peynir Çıkarma Şöleni Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kızılören'de Geleneksel Peynir Çıkarma Şöleni Hazırlıkları Başladı

Kızılören\'de Geleneksel Peynir Çıkarma Şöleni Hazırlıkları Başladı
16.08.2025 10:07  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde, mağaralarda olgunlaştırılan peynirlerin Ekim ayında düzenlenecek 'Peynir Çıkarma' geleneği için hazırlıklar devam ediyor. Yerel halk, bu geleneği kuşaktan kuşağa aktararak kültürel miraslarını yaşatıyor.

Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde mağaraya peynir koyma ve olgunlaştıktan sonra Ekim ayı sonunda düzenlenecek "Peynir Çıkarma" geleneği devam ediyor. Hazırlanarak mağaraya olgunlaşmaya bırakılan peynirlerin lezzet yolculuğu sürüyor.

Peynirleri sıkıştırıp suyunu çıkarttıklarını, daha sonra da peyniri tuluğa yerleştirdiklerini anlatan mahalle sakini Gülistan Cansız, "Bu, benim annemin, babamın geleneği ve göreneği. Ben 70 yaşındayım, 70 senedir yaptığımız iş. Önce mağaraya koyarız, daha sonra Kasım ayında çıkartırız. Mis gibi peynir, bahara kadar yeriz. Çürümez, kurumaz, kilo kilo alınan peynirlerden çok daha güzel. Tuluk peynirini yerseniz, başka peynir yemezsiniz. Eskiden ineği, danayı sağardık, güzelce peyniri çalardık, daha sonra peyniri sıkıştırırdık. Sıkıştırdıktan sonra da tuluğumuza tekrar basardık ve yoğururduk. İçine kaymak, reyhan döküp yoğururduk. Güz gelince de afiyetle yerdik" dedi.

Bu yıl Meram Belediyesi'nin de desteği ve katkısında gerçekleşecek gelenekte, peynirler mağaraların serin ve nemli ortamında olgunlaşmaya bırakıldı. Yaklaşık 5 ay süren bu doğal süreçte, peynirler kendine has kokusunu ve aromatik lezzetini kazanıyor. Kızılören halkı için hem sofraların vazgeçilmez lezzeti hem de önemli bir geçim kaynağı olan bu peynirler, Ekim ayı sonunda düzenlenecek şölende mağaralardan çıkarılacak. Şölen çeşitli etkinlikler ve yöresel lezzetlerle festival havasında geçecek. Geleneksel yöntemlerle olgunlaştırılan peynirler, mağara önlerinde kurulan tezgahlarda satışa sunulacak. Kızılörenliler için bu süreç, sadece bir üretim aşaması değil; kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel bir mirasın yaşatılması anlamı da taşıyor. Mağaradan çıkarılan peynirler Meram Belediyesi tarafından ayrıca şölene katılanlara da ikram edilecek. - KONYA

Kaynak: İHA

Gastronomi, Kızılören, Güncel, Yerel, Yaşam, Şölen, Meram, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılören'de Geleneksel Peynir Çıkarma Şöleni Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Kilolarca altın takılmıştı Burak Bulut’un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı
Minik Teoman’ın ölümünde, başına isabet eden “kaldırım taşı“ tek suçlu bulundu Minik Teoman'ın ölümünde, başına isabet eden "kaldırım taşı" tek suçlu bulundu
Kore Savaşı’nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi
Sardes’te 8. Yüzyıla Ait Lidya Sarayı Bulundu Sardes'te 8. Yüzyıla Ait Lidya Sarayı Bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
07:27
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 10:16:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kızılören'de Geleneksel Peynir Çıkarma Şöleni Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.