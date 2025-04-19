Kocaeli\'de Savaşın Dini, Hukuki ve İnsani Boyutları Tartışılıyor

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası 4. İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nda savaşın dini, hukuki ve insani boyutları gözler önüne seriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Uluslararası 4. İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nda savaşın dini, hukuki ve insani boyutları çok yönlü ele alındı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde başlayan sempozyuma Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'da katıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman ve Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Es Salih sempozyuma katıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, çağdaş savaşların klasik anlamda savaş tanımına uymadığını belirtti. Özellikle Filistin, Yemen ve Doğu Türkistan gibi coğrafyalarda yaşananların, uluslararası hukukta tanımı yapılmış bir savaş değil, kültürsüzlüğün ve vicdansızlığın ürünü olan sistematik katliamlar olduğunu vurguladı. Aktaş, bu eylemlerin genellikle Müslüman halklara yönelik olduğunu belirterek, "Bugün insanlık öldürülüyor" ifadesiyle küresel vicdanın suskunluğunu eleştirdi.

"Savaşın ekonomik ve ideolojik boyutları da var"

Savaş, güç, iktidar ve medeniyet kavramları üzerine konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, savaşın yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve ideolojik boyutlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kapitalizmin geç evrelerinin kendi savaş mekanizmalarını nasıl kurduğuna dikkat çeken Büyükakın, doğal kaynaklar, insan sermayesi ve ekonomik iktidar mücadelesinin savaşın temel dinamiklerinden biri olduğunu ifade etti. Başkan Büyükakın, Yunan mitolojisi, Protestanlık-Katoliklik ayrımı ve İslamiyet'in insani merkezli yaklaşımı gibi örneklerle, modern dünyanın temelini oluşturan zihni yapının doğru okunmadan savaş, hukuk ve güç ilişkilerinin anlaşılamayacağını dile getirdi. Bu kapsamda savaş ile soykırım ve çatışma kavramlarının ayrıştırılması gerektiğini, soykırımın çok daha farklı bir boyut taşıdığını belirterek, bu konuların cesaretle konuşulması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Büyükakın, bu tür sempozyumların farklı disiplinlerin katkısıyla daha da derinleşeceğini ve hukuk, uluslararası ilişkiler gibi alanların da sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Zulüm tüm dünyada devam ediyor"

Zulmün yalnızca Gazze'de değil, Ukrayna gibi dünyanın farklı coğrafyalarında da sürdüğünü hatırlatan Başkan Büyükakın, savaşların zaman zaman demokrasi, hak ya da başka kılıflarla meşrulaştırıldığını söyledi. Kötülüğü tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını belirten Başkan Büyükakın, ancak iyiliği çoğaltmak ve kötülüğü engellemek adına mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Mazlum milletlerin kendi kahramanlık hikayelerini anlatmalarının önemine işaret eden Büyükakın, bu sempozyumun da bu anlamda önemli bir işlev gördüğünü belirtti ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

"14 yılda Suriye'de toplum bölündü"

Sempozyumun uluslararası konukları arasında yer alan Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Es Salih, ülkelerindeki savaşın toplumsal yapıya etkilerini değerlendirdi. 14 yıllık savaş sürecinde Suriye toplumunun ciddi şekilde parçalandığını belirten Es Salih, bu süreçte hem fiziksel hem de sosyal yıkım yaşandığını ifade etti. Savaşın etkilerinin yalnızca silahlarla değil, toplumun bütün dinamikleriyle mücadele etmesi gereken bir olgu olduğuna dikkat çekti.

Çok sayıda katılımcının yer aldığı sempozyum oturumlarla devam etti. Sempozyum, 19-20 Nisan tarihlerinde Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde sürecek. Etkinlik; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli İlahiyat Vakfı, İNSAMER ve Dijital Hafıza Derneği tarafından organize ediliyor. - KOCAELİ