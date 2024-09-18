Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, AK Parti Milletvekili'ni Ağırladı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, AK Parti Milletvekili'ni Ağırladı

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, AK Parti Milletvekili\'ni Ağırladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan'ı kabul ederek belediyenin sosyal projelerini tanıttı. Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirtti.

18.09.2024 15:12  Güncelleme: 15:14
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Buluşmaları kapsamında Kayseri'ye gelen AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan'ı misafir etti. Örnek projeleri inceleyen Milletvekili Emre Çalışkan, Başkan Çolakbayrakdar'a yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de ilkleri yapan ve Türkiye'ye örnek olan bir belediye olduklarını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ve beraberindekileri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Çözüm Merkezi'ni gezdirerek, bu birimlerin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlara hizmet sunmaya odaklandıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve yüzlerini güldürmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Kocasinan'da hayata başlayan her bireyin doğumundan itibaren yanında bulunuyoruz. Rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken sosyal belediyeciliği de en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor, 7'den 70'e herkese ulaşarak onların özel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle engelli olup yalnız yaşayan, yemek yapamayan 65 yaş üzeri kişilere haftanın yedi günü sıcak yemek ikram ediyoruz. Amacımız, şehirde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretmektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak güçlü ve büyük Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaya katkı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ise Başkan Çolakbayrakdar'ın ilçeye yaptığı güzel yatırımlar ve projeler için teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar, Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ile birlikte daha sonra Sivas Caddesi'nde esnafları ziyaret ederek 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, AK Parti Milletvekili'ni Ağırladı - Son Dakika

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