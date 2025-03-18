Kocasinan Belediyesi Engelli Bireylere 40 Akülü Araç Dağıttı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Engelli Bireylere 40 Akülü Araç Dağıttı

Kocasinan Belediyesi Engelli Bireylere 40 Akülü Araç Dağıttı

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde düzenlenen iftar programında, hayırseverlerin desteğiyle engelli bireylere 40 akülü araç teslim edildi. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engelli vatandaşların mutluluğunun kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

18.03.2025 12:52  Güncelleme: 13:04
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Kocasinan Belediyesi öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle engelli bireylere yönelik 40 akülü araç, düzenlenen iftar programı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi. Akülü araçlarını teslim alan engelli vatandaşlar, gözlerindeki mutluluğu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ve dualarla ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar ise "Her zaman ve her şartta yanında olduğumuz engelli vatandaşlarımız bizim için ayrıcalıklıdır ve onların hayatlarını kolaylaştıracak her türlü adımı atmaya devam edeceğiz" dedi.

Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Vali Muammer Güler Tesisi'nde düzenlenen programa AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Eftal Özkartal, hayırsever Aydın ailesi ve bine yakın engelli birey ile aileleri katıldı. Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, engelli akülü araç ve ekipmanların önemine değinerek, "Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Rabbim, böyle bir ihtiyaçla karşılaştırmasın ama ihtiyaç olduğu zaman hayırseverler, maddi imkanlar, insan kaynağı ve teknolojik ekipmanlarla engelli kardeşlerimizin ihtiyacını karşılayacak araç ve gereçlerin burada olması ve buna vesile olunması, hem belediye açısından hem de hayırseverlerimiz ve engelli ailelerimiz açısından çok önemli ve değerlidir. Emeği geçen başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a, hayırseverlerimize, Aydın ailesine ve AK Parti Kocasinan teşkilatına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kayseri'de hayırseverlik yeni bir boyut kazandı"

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Kayseri'deki hayırseverliğin yeni bir boyut kazandığını belirterek, "Kayseri'de hayırseverlik yeni bir versiyona geçiyor. Yeni versiyondan kastım, bugün burada dağıtılan araçların gerçekten yurt dışından buraya gelene kadar oldukça meşakkatli bir süreçten geçerek, hayırseverlerin emekleriyle buralara ulaştığıdır. Bunu düşünen, akıl eden ve araçların buraya gelmesini sağlayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah, araçları alan kardeşlerimize kazasız belasız kullanmalarını nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Engelli vatandaşlarımızla bağımızı güçlendiriyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, "Sizin mutluluğunuz, bizim mutluluğumuzdur" diyerek, yapılan hizmetlerle engelli vatandaşlarla aralarındaki gönül bağını daha da güçlendirdiklerine dikkat çekti ve "Ramazan ayının başından beri her gün farklı sosyal gruplarla farklı yerlerde iftarımızı açıyoruz. Bugün ise buradaki iftarımıza konuk olan misafirlerimiz, engelli kardeşlerimiz ve ailelerimiz. Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Ramazan demek, merhamet, paylaşmak ve başkalarını daha iyi anlamak demektir. Başkalarının yerine kendilerini koyarak, onların ruh halini paylaşmanın gerekliliğini yerine getirmek demektir. Bugün, bu anlayışla hem iftar yapıyoruz hem de engelli kardeşlerimize akülü araçlarımızın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu araçların buraya kadar gelmesinde ve temin edilmesinde emeği geçen hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu araçlar yurt dışından getirildi. Yurt dışından gelen 40 araç, Kocasinan ve Kayseri'de yaşayan engelli kardeşlerimize hediye edilecek. Bu noktada emeği geçenlerin kesesine bereket. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize engelli araçları dağıtmaya devam edeceğimizi hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Eftal Özkartal, Başkan Çolakbayrakdar'ın engellilerin her zaman yanında olduğunu belirterek, "Herhangi bir durumumuz veya konumuz olduğunda, hızlı bir şekilde çözüm üretiyor. Daha önce de engelli aracını hizmete alarak engelli kardeşlerimizi rahatlattı. Derneklerimize sağladığı yardımlar ve hizmetlerle ayakta kalmamıza katkı sağlıyor, ayrıca Engelliler Spor Kulübü'ne büyük destek veriyor. Özellikle engellilerin eli ayağı olan ulaşımda, birebir kullandığımız akülü araçları tahsis eden Başkanımıza ve ekibine de çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, protokol tarafından hayırseverler Av. Sertaç Aydın, Murat Aydın ve Cebrail Aydın'a plaket takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Engelli Bireylere 40 Akülü Araç Dağıttı - Son Dakika

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