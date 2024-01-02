Konak Belediye Meclisi Yılın İlk Toplantısına Saygı Duruşuyla Başladı

Konak Belediye Meclisi yılın ilk toplantısına Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen on iki kahraman asker ile 78 yaşında hayatını kaybeden Konak Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Cinkılıç için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Meclis üyelerini saygı duruşuna davet eden Bakan Batur, "Kahraman evlatlarımızı kaybettik, yüreğimiz dağlandı. Kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Sizleri hem kahraman şehitlerimiz hem aramızdan ayrılan meclis üyemiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum" dedi. Öte yandan meclis oturumunda 2024 yılı Denetim Komisyonu seçildi.

Konak Belediye Meclisi'nde yılın ilk oturumu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen operasyonda şehit düşen on iki kahraman asker ile yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını 78 yaşında kaybeden Konak Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Cinkılıç için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıyı yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yeni yıl mesajının ardından meclis üyelerini şu sözlerle saygı duruşuna davet etti:

"Yeni yılın sağlık, esenlik, mutluluk getirmesini ve felaketsiz bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yıla maalesef acılı bir törenle girdik. Meclis üyesi arkadaşımız, ağabeyimiz Sayın Mustafa Cinkılıç'ı kaybettik. Konak Belediyesi ve İzmir'deki bürokratların çok yakından tanıdığı, İzmir'e büyük hizmetler yapmış değerli bir ağabeyimizdi. Ayrıca, biliyorsunuz bundan on beş gün önce maalesef Pençe-Kilit operasyonunda kaybettiğimiz 12 şehidimiz var. Kahraman evlatlarımızı kaybettik, yüreğimiz dağlandı. Kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Sizleri hem kahraman şehitlerimiz hem aramızdan ayrılan meclis üyemiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum."

MECLİS ÜYELERİNE DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Başkan Batur, Konak Belediye Meclisi'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği 25 oturumda aldığı 232 kararın 226'sini oybirliğiyle aldıklarını dile getirerek meclis üyelerine desteklerin teşekkür etti. Başkan Batur, "2023 yılında 232 karar almışız. 25 oturum sayımız var. Oybirliğiyle alınan meclis karar sayısı 226, oy çokluğuyla alınan meclis karar sayısı 6. Meclisimizin böyle güzel bir tablosu var. Meclis üyesi arkadaşlarıma hem 2023'te hem de 2019'dan bu yana verdikleri destek için teşekkür ederim" dedi.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

Başkan Batur ayrıca temel aşamasındaki çalışmaları hızla devam eden Basmane'deki belediye hizmet binası ile açılışı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Konak Modern Sanat Merkezi hakkında bilgi verdi. Başkan Batur yapılan çalışmaları şu sözlerle özetledi:

"Belediye hizmet binamız şu anda temel aşamasında. Bu süreçte kazık sistemiyle yapılacak temel uygulamasıyla ilgili çalışmalar büyük bir hızla yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta, Yaşar Grubunun tarihi binasının hemen yanındaki tarihi binamızı restore ederek yeni bir sanat merkezi haline getirdiğimiz Konak Modern Sanat Merkezinin açılışını yaptık. Bu süreçte süratle çalışan Fen İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerimize teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma oldu. Orası bir sanat sokağı olacak, kente çok önemli bir merkez kazandırdık."

BEŞTEPELER'DE KIZ ÖĞRENCİLER FARK ATTI

Beştepeler Pazaryeri ve Sosyal Tesisinde açılan LGS'ye hazırlık kursları hakkında da bilgi veren Başkan Batur, kız öğrencilerin çoğunlukta olduğu müjdesini vererek, "Beştepeler bölgesindeki sosyal tesis alanımızın açılışını yapmıştık. Burada yine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün gayretiyle LGS'ye yönelik kurslar düzenliyoruz. En güzeli ise bu kurslarda kız öğrencilerimizin fazla olması. 200'e yakın öğrencimiz var. Toros'ta da bu kurslarımıza devam ediyoruz" dedi.

MİLLİ EĞİTİME 25 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ

Komisyonlardan gelen raporlara göre, mülkiyeti Konak Belediyesi'ne ait olan Güney Mahallesi 3652 adada yer alan taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne 25 yıl süre ile tahsis edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

DENETİM KOMİSYONU SEÇİLDİ

Konak Belediye Meclisinin ocak ayı ilk toplantısında Denetim Komisyonu üyesi seçimleri de kapalı oylama ile yapıldı. Oylama sonucunda Nesrin İlkutlav 33, Ahmet Yıldız 33, Hamit Mumcu 33, Burhan Yılmaz 34 ve İsmail Özen 33 oy alarak Denetim Komisyonuna seçildi. Öte yandan yılın ilk meclis oturumunu CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP Konak İlçe Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Tankut, CHP Konak İlçe Başkan Yardımcısı Ece İşteermiş, CHP Konak İlçe Saymanı Mehmet Batu, MHP Konak İlçe Başkanı Ali Eren, MHP Konak İlçe Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Ölmez, MHP Konak İlçe Başkan Yardımcısı Selvihan Selvi, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Deniz, Konak Gençlik Meclisi Başkanı Öykü Özen ve muhtarlar da takip etti.