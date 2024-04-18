Konak Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

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Konak Belediye Meclisi'nin nisan ayı ikinci oturumunda görüşülen Konak Belediyesi 2023 yılı Faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Konak Belediyesi Meclisi, nisan ayı ikinci olağan oturumunda 2023 yılı Faaliyet Raporu'nu kabul etti. Meclis 1. Başkan Vekili Kazım Umdular başkanlığında toplanan Konak Belediye Meclisi'nde, bir önceki toplantıda meclis üyelerine sunulan rapor değerlendirildi, meclis üyeleri görüşlerini bildirdi. Oy çokluğuyla meclisten geçen rapor hakkında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eleştirileri ve merak edilen soruları yanıtladı. Önümüzdeki beş yıl için her türlü eleştiriyi kıymetli ve ufuk açıcı bulduğunu belirterek bir konuşma yaptı.

"YÖNETİLEN DEĞİL YOK EDİLEN BİR YOKSULLUĞUN PEŞİNDEYİM"

Sosyal yardımlar ve kent yoksulluğu hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Mutlu, sosyal yardımların az bulunduğu eleştirilere verdiği yanıtla, yoksulluğun yönetilmesi değil yok edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"İçinde olmadığımız, uzaktan izlediğimiz bir dönemin kuşkusuz savunması değil ama bir takım açıklamalarını ben de yapmak istiyorum. Öncelikle ülke hakikaten zor bir dönemden geçti. Kent yoksulluğu çok fazla arttı. Bence 'neden bu kadar az kişiye sosyal yardım yaptık' diye sormak yerine, 'biz niye biz niye insanlara sosyal yardım yapmak zorunda kaldık' sorusunun konuşulmasını istiyorum. Ben yönetilen değil yok edilen bir yoksulluğun peşindeyim. Seçimlerde hepimiz sosyal yardım kartları dağıttık. Ben de arkadaşlarımdan market kartları aldım. İçine kaç lira yükleyelim diye baktık. 500, 1000 TL. Bunların hepsi az. 500 liraya bir insan bugün marketten ne alabilir? Bugün birisine 1000 TL verdiğinizde hangi derdine çare olabilirsiniz? İki gün sonra ne yapacak? ve bu yardımların bambaşka şekilde tartışıldığı bir ülke ve bir Konak hayaliyle geldim. Umarım bunu önce Konak'ta, sonra da ülkede başarırız."

"RANTÇI DEĞİL, HALKÇI BELEDİYECİLİK"

Rantçı değil halkçı belediyecilik yapacaklarını bir kez daha vurgulayan Başkan Mutlu, "Bu zaten partimizin de sloganı. Biz halkçı belediyecilik yapmak için buradayız. Halkçı belediyeciliğimizin el kitabı da var, web sitemizde de var. Bugün seçilmiş bütün belediye başkanlarımızın nasıl bir halkçı belediyecilik politikası uygulayacağının el kitabı var. Biz bütün Türkiye'de halkçı belediyecilik yapmak istiyoruz" dedi.

"İŞÇİNİN MAAŞININ ÖDENMESİ BENİM KIRMIZI ÇİZGİMDİR"

Belediyenin önceki dönemden kalan borçları ve maaş ödemeleri hakkında da bilgi veren Başkan Mutlu, emeğin en yüce değer olduğuna dikkat çekti ve işçi maaşlarının ödeneceğini de müjdeleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart da asacağım. Çünkü ben bugüne kadar, çok uzun süre yöneticilik yapmış biri olarak, bir gün bile maaşları geciktirmedim. Bununla da övünen bir insandım. Beni hala maaşların üçüncü günü olup işçilere ödeyemeyen konumuna koyanlara da teessüfümü bildiriyorum. Bu çok ayıp bir şey. Bunu göreve gelmeden de rica etmiştim. Diğer her şey bir yana işçinin maaşının ödenmesi benim kırmızı çizgimdir. Ben solcu bir aileden geliyorum. Emek en yüce değerdir diye öğrendim. Bir gün işçisinin maaşını geciktirmeyen bir babanın çocuğu olarak yetiştim. Üçüncü gündeyiz ve yarın ödüyoruz. Parça parça ödemeyi teklif ettim, sendika bunu kabul etmedi, tam talep etti. Memura ödeme yaptık, işçimizin maaşının tamamı da yarın ödeniyor. Asla dahil olmadığım, içinde hiç payımın olmadığı bir zor durum yaşatıldı. Bu durumdan dolayı, tüm işçi arkadaşlarımızdan bu durumu yaratanlar adına özür diliyorum. Bir daha da böyle bir şey yaşanmaması adına mali disiplin, tasarruf tedbiri, ne varsa Konak Belediyesi de yaşayacak."

"TUTAMAYACAĞIM SÖZÜ VERMEM"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni hizmet binası ve devredilen arsalarla ilgili soruları da yanıtladı. Verilen arsaların geri alınması, hizmet binası için kaynak yaratılması ve kente yeni merkezlerin kazandırılması yönünde çalışma yapacaklarını söyleyen Başkan Mutlu şöyle konuştu:

"Bir mimar olarak ve yeni binanın kat planlarını izlemiş, hakedişlerine bakmış biri olarak, bu konuda ben olsaydım o arsaları vermezdim. Seçim zamanında da tutamayacağım sözleri vermemeye çok gayret ettim. Ben gençlik merkezi yapacağım dediğimde nerede yapabileceğimize baktım. Ne kadar mülkümüz var, neler yapabiliriz, sordum. Evet, beş arsa verilmiş. Bence verilmemeliydi. Geri almak için de elimden geleni yapacağım. Çünkü Konak İzmir'in kalbi ve Konak'ta yaptığını her şey aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bir parçası. Hizmet binamızı da umuyorum kendi kaynaklarımızla yapacağız. Kendi kaynaklarımızla yapmamız gerektiğine de inanıyorum. Büyükşehir'in de meclislerini yıllardır izlerim ve kararlarını da didik didik okurum. Büyükşehir'den tabii ki destek alacağız. Ama hizmet binası yerine yaptığınız bir kültür merkezi, birlikte bir spor alanı yapılabilir; birlikte yapıldığı için arsa vermenize de gerek yok. Büyükşehir birçok ilçe belediyesine de destek oldu. Ama siz kongre, kültür merkezinde değil de hizmet binanız için isterseniz o zaman o da yasal olarak haklı konuma düşüyor ve sizden bir şey alması gerekiyor. Bu yüzden anlaşmanın dönüşümü ve kendi hizmet binamızın bütçesini kendimiz bulma; Büyükşehir'in kaynaklarını da söz verdiğimiz merkezleri yapma konusunda kullanmak üzere bir çalışma yöneteceğiz."

İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Başkan Mutlu, Konak'a hizmette vergilerden edinilen valilik payına da değinerek, "Devlet hepimizin devleti. Valiliğin kaynağı hepimizin kaynağı, onlar bizim vergilerimiz. Sadece, bir bakış açısıyla bunlar bütün Türkiye'de valiliklerde toplanıyor. Tabii ki alacağız, bu bizim hakkımız. Bunları belediyeye ya da Konak halkına bir lütuf olarak görmüyorum. Ama çok da teşekkür ediyorum. Ödediği vergisinden payını bu kadar hızlı geri alabilen bir belediye, bir valilik, bir kaymakamlık. Bu çok güzel bir işbirliği. Bu işbirliğini de devam ettireceğiz" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLA BAŞLAYACAK"

Konuşmasının sonunda kentsel dönüşümün de en kısa zamanda başlayacağı müjdesini veren Başkan Mutlu, 6 Şubat'ta yaşanan depremin acısının hala devam ettiğini ve sağlıklı, güvenli binalarda yaşamanın anayasal bir hak olduğunu ifade etti. Başkan Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm önemli ve ben mimar olarak çok hızlı bir şekilde başlaması gerektiğini söyledim. Bu dönüşümün başlamamış olmasının sancılarını seçim alanında yaşadık. Bir beş yıl sonra aynı şeyi yaşamamak adına kentsel dönüşümü çok hızlı başlatacağım. 2021 yılında biten planların 2024'te neden uygulanmadığı, hangi mahkeme süreçlerine takıldığı, parselasyon süreçlerinin niye geciktiği gibi konuları biz de çalıştık. Dönüşüm en hızlı nereden başlayacaksa, oradan başlatılır. Biz de bu konu üzerine kafa yorup oradan başlayacağız. Güvenli binalarda barınma hakkı anayasal bir hak. Bu aslında devletin politikası olmalı. Biz bunu hep söylüyoruz. 6 Şubat'ta yaşanan depremin acısı hala hepimizin içinde. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması aslında ülke politikası olmak zorunda. Tek başına Konak Belediyesi'nin, Büyükşehir'in ya da herhangi bir şehrin değil ülkemizin sorunu. Biz de depremleri ülke olarak Japonya gibi karşılamalıyız. Bu Konak'tan başlayarak bütün ülkenin politikası olsun diye elbirliğiyle çalışmak isterim."

"PROJELERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Mutlu, tüm eleştirileri soru işareti bırakmayacak şekilde yanıtladığı konuşmasını, "Konak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gıda Çarşısı yakınındaki altgeçit projesi, Kemer'de yüzme havuzu projesi, katlı otopark projesi ve hayata geçmemiş tüm projelerin takipçisi olacağız" diyerek tamamladı.