Konak Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

Konak Belediye Meclisi'nin nisan ayı ikinci oturumunda görüşülen Konak Belediyesi 2023 yılı Faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.
Konak Belediyesi Meclisi, nisan ayı ikinci olağan oturumunda 2023 yılı Faaliyet Raporu'nu kabul etti. Meclis 1. Başkan Vekili Kazım Umdular başkanlığında toplanan Konak Belediye Meclisi'nde, bir önceki toplantıda meclis üyelerine sunulan rapor değerlendirildi, meclis üyeleri görüşlerini bildirdi. Oy çokluğuyla meclisten geçen rapor hakkında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eleştirileri ve merak edilen soruları yanıtladı. Önümüzdeki beş yıl için her türlü eleştiriyi kıymetli ve ufuk açıcı bulduğunu belirterek bir konuşma yaptı.
"YÖNETİLEN DEĞİL YOK EDİLEN BİR YOKSULLUĞUN PEŞİNDEYİM"
Sosyal yardımlar ve kent yoksulluğu hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Mutlu, sosyal yardımların az bulunduğu eleştirilere verdiği yanıtla, yoksulluğun yönetilmesi değil yok edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"İçinde olmadığımız, uzaktan izlediğimiz bir dönemin kuşkusuz savunması değil ama bir takım açıklamalarını ben de yapmak istiyorum. Öncelikle ülke hakikaten zor bir dönemden geçti. Kent yoksulluğu çok fazla arttı. Bence 'neden bu kadar az kişiye sosyal yardım yaptık' diye sormak yerine, 'biz niye biz niye insanlara sosyal yardım yapmak zorunda kaldık' sorusunun konuşulmasını istiyorum. Ben yönetilen değil yok edilen bir yoksulluğun peşindeyim. Seçimlerde hepimiz sosyal yardım kartları dağıttık. Ben de arkadaşlarımdan market kartları aldım. İçine kaç lira yükleyelim diye baktık. 500, 1000 TL. Bunların hepsi az. 500 liraya bir insan bugün marketten ne alabilir? Bugün birisine 1000 TL verdiğinizde hangi derdine çare olabilirsiniz? İki gün sonra ne yapacak? ve bu yardımların bambaşka şekilde tartışıldığı bir ülke ve bir Konak hayaliyle geldim. Umarım bunu önce Konak'ta, sonra da ülkede başarırız."
"RANTÇI DEĞİL, HALKÇI BELEDİYECİLİK"
Rantçı değil halkçı belediyecilik yapacaklarını bir kez daha vurgulayan Başkan Mutlu, "Bu zaten partimizin de sloganı. Biz halkçı belediyecilik yapmak için buradayız. Halkçı belediyeciliğimizin el kitabı da var, web sitemizde de var. Bugün seçilmiş bütün belediye başkanlarımızın nasıl bir halkçı belediyecilik politikası uygulayacağının el kitabı var. Biz bütün Türkiye'de halkçı belediyecilik yapmak istiyoruz" dedi.
"İŞÇİNİN MAAŞININ ÖDENMESİ BENİM KIRMIZI ÇİZGİMDİR"
Belediyenin önceki dönemden kalan borçları ve maaş ödemeleri hakkında da bilgi veren Başkan Mutlu, emeğin en yüce değer olduğuna dikkat çekti ve işçi maaşlarının ödeneceğini de müjdeleyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart da asacağım. Çünkü ben bugüne kadar, çok uzun süre yöneticilik yapmış biri olarak, bir gün bile maaşları geciktirmedim. Bununla da övünen bir insandım. Beni hala maaşların üçüncü günü olup işçilere ödeyemeyen konumuna koyanlara da teessüfümü bildiriyorum. Bu çok ayıp bir şey. Bunu göreve gelmeden de rica etmiştim. Diğer her şey bir yana işçinin maaşının ödenmesi benim kırmızı çizgimdir. Ben solcu bir aileden geliyorum. Emek en yüce değerdir diye öğrendim. Bir gün işçisinin maaşını geciktirmeyen bir babanın çocuğu olarak yetiştim. Üçüncü gündeyiz ve yarın ödüyoruz. Parça parça ödemeyi teklif ettim, sendika bunu kabul etmedi, tam talep etti. Memura ödeme yaptık, işçimizin maaşının tamamı da yarın ödeniyor. Asla dahil olmadığım, içinde hiç payımın olmadığı bir zor durum yaşatıldı. Bu durumdan dolayı, tüm işçi arkadaşlarımızdan bu durumu yaratanlar adına özür diliyorum. Bir daha da böyle bir şey yaşanmaması adına mali disiplin, tasarruf tedbiri, ne varsa Konak Belediyesi de yaşayacak."
"TUTAMAYACAĞIM SÖZÜ VERMEM"
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni hizmet binası ve devredilen arsalarla ilgili soruları da yanıtladı. Verilen arsaların geri alınması, hizmet binası için kaynak yaratılması ve kente yeni merkezlerin kazandırılması yönünde çalışma yapacaklarını söyleyen Başkan Mutlu şöyle konuştu:
"Bir mimar olarak ve yeni binanın kat planlarını izlemiş, hakedişlerine bakmış biri olarak, bu konuda ben olsaydım o arsaları vermezdim. Seçim zamanında da tutamayacağım sözleri vermemeye çok gayret ettim. Ben gençlik merkezi yapacağım dediğimde nerede yapabileceğimize baktım. Ne kadar mülkümüz var, neler yapabiliriz, sordum. Evet, beş arsa verilmiş. Bence verilmemeliydi. Geri almak için de elimden geleni yapacağım. Çünkü Konak İzmir'in kalbi ve Konak'ta yaptığını her şey aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bir parçası. Hizmet binamızı da umuyorum kendi kaynaklarımızla yapacağız. Kendi kaynaklarımızla yapmamız gerektiğine de inanıyorum. Büyükşehir'in de meclislerini yıllardır izlerim ve kararlarını da didik didik okurum. Büyükşehir'den tabii ki destek alacağız. Ama hizmet binası yerine yaptığınız bir kültür merkezi, birlikte bir spor alanı yapılabilir; birlikte yapıldığı için arsa vermenize de gerek yok. Büyükşehir birçok ilçe belediyesine de destek oldu. Ama siz kongre, kültür merkezinde değil de hizmet binanız için isterseniz o zaman o da yasal olarak haklı konuma düşüyor ve sizden bir şey alması gerekiyor. Bu yüzden anlaşmanın dönüşümü ve kendi hizmet binamızın bütçesini kendimiz bulma; Büyükşehir'in kaynaklarını da söz verdiğimiz merkezleri yapma konusunda kullanmak üzere bir çalışma yöneteceğiz."
İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK
Başkan Mutlu, Konak'a hizmette vergilerden edinilen valilik payına da değinerek, "Devlet hepimizin devleti. Valiliğin kaynağı hepimizin kaynağı, onlar bizim vergilerimiz. Sadece, bir bakış açısıyla bunlar bütün Türkiye'de valiliklerde toplanıyor. Tabii ki alacağız, bu bizim hakkımız. Bunları belediyeye ya da Konak halkına bir lütuf olarak görmüyorum. Ama çok da teşekkür ediyorum. Ödediği vergisinden payını bu kadar hızlı geri alabilen bir belediye, bir valilik, bir kaymakamlık. Bu çok güzel bir işbirliği. Bu işbirliğini de devam ettireceğiz" dedi.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLA BAŞLAYACAK"
Konuşmasının sonunda kentsel dönüşümün de en kısa zamanda başlayacağı müjdesini veren Başkan Mutlu, 6 Şubat'ta yaşanan depremin acısının hala devam ettiğini ve sağlıklı, güvenli binalarda yaşamanın anayasal bir hak olduğunu ifade etti. Başkan Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Kentsel dönüşüm önemli ve ben mimar olarak çok hızlı bir şekilde başlaması gerektiğini söyledim. Bu dönüşümün başlamamış olmasının sancılarını seçim alanında yaşadık. Bir beş yıl sonra aynı şeyi yaşamamak adına kentsel dönüşümü çok hızlı başlatacağım. 2021 yılında biten planların 2024'te neden uygulanmadığı, hangi mahkeme süreçlerine takıldığı, parselasyon süreçlerinin niye geciktiği gibi konuları biz de çalıştık. Dönüşüm en hızlı nereden başlayacaksa, oradan başlatılır. Biz de bu konu üzerine kafa yorup oradan başlayacağız. Güvenli binalarda barınma hakkı anayasal bir hak. Bu aslında devletin politikası olmalı. Biz bunu hep söylüyoruz. 6 Şubat'ta yaşanan depremin acısı hala hepimizin içinde. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması aslında ülke politikası olmak zorunda. Tek başına Konak Belediyesi'nin, Büyükşehir'in ya da herhangi bir şehrin değil ülkemizin sorunu. Biz de depremleri ülke olarak Japonya gibi karşılamalıyız. Bu Konak'tan başlayarak bütün ülkenin politikası olsun diye elbirliğiyle çalışmak isterim."
"PROJELERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Mutlu, tüm eleştirileri soru işareti bırakmayacak şekilde yanıtladığı konuşmasını, "Konak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gıda Çarşısı yakınındaki altgeçit projesi, Kemer'de yüzme havuzu projesi, katlı otopark projesi ve hayata geçmemiş tüm projelerin takipçisi olacağız" diyerek tamamladı.
Son Dakika › Yerel › Konak Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu Oy Çokluğuyla Kabul Edildi - Son Dakika
27 Nisan'daki olağanüstü kongrede aday olmayacağını duyuran İYİ Parti lideri Akşener, makam odasındaki kişisel eşyalarını toplattı.
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinde siyaset üretmenin artık imkansız hale geldiğini söyleyerek istifa etti. Özlale, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışmıştı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni meclis üyelerine hayırlı olsun diyerek, 'Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada da huzurlu ve uyumlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum. Kayseri'de en çok kadın üyenin olduğu meclisiz' dedi.
Senegal'de Müridi tarikatının renkli, aykırı ve mistik kolu Baye Fall topluluğu, giyimleri, yaşam tarzları ve kendilerini adadıkları felsefeleriyle ayrı bir dünyanın kapılarını aralıyor.
Sakarya'nın istihdamına büyük katkı sağlaması beklenen Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB), 200'ün üzerinde yatırımcı yer tahsisi için başvuru yaptı. Başvuru şartlarının ilan edilmesinin ardından 40 firmayla sözleşme seviyesine gelindi. Söğütlü OSB Yönetim Kurulu Başkanı, hedeflerinin ihracat oranlarını yükselterek cari açığı kapatmaya katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Sakarya'nın yeni karma Organize Sanayi Bölgesi Söğütlü OSB için yapılan yer tahsis çağrısına 200'ün üzerinde yatırımcı başvuru yaptı. Söğütlü OSB'nin cazip özellikleri ve bölgenin ulaşım altyapısı, lojistik kolaylığı ve uygun arsa fiyatları yatırımcıları cezbetmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, sadece ihracat ve istihdam artışına katkı sağlayacak firmaları beklediklerini belirtti. Rant amaçlı başvurulara itibar edilmeyeceği vurgulandı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 40 firma ile sözleşme yapılabilir seviyeye gelindiği açıklandı. Başvurular hala devam etmektedir.
Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'nde 87 yaşındaki Atik Yağmur, 40 yıldır yaptığı muhtarlık görevini Engin Kılıç'a devretti. Devir teslim törenine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.
Köşk Belediye Meclisi, yerel seçimlerin ardından yeni dönemin ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Meclis üyeleri ve komisyon üyeleri seçimleri yapıldı.
Asya merkezli finansal hizmetler devi HashKey Group, Bermuda'dan aldığı lisans ile kripto para piyasalarında küresel bir oyuncu olma yolunda. Şirket, HashKey Global adı verilen yeni bir kripto para borsası kurdu. Bermuda lisansı, HashKey'e launchpad, vadeli işlem ve kaldıraçlı ticaret gibi alanlarda faaliyet gösterme imkânı tanıyor. HashKey Group İşletme Müdürü Livio Weng, önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük lisanslı borsa kümelerinden birini kurmayı amaçladıklarını belirtti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde alınan başarısız sonuçların ardından olağanüstü seçimli kurultay kararı aldığını açıkladı. Ancak Akşener, kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Seçimlerden önce istifa edip etmeyeceği merak edilen Akşener'in, yakın çevresiyle yaptığı görüşmeler sonucunda bu kararı aldığı belirtildi.
Son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesine yoğun turist akını olurken, geçen sene Trabzon'u 1 milyonun üzerinde turist ziyaret ettiği belirtildi. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, yeni turizm sezonunda beklentilerin geçen seneye göre daha yüksek olduğunu belirtti. Kantarcı, ayrıca Trabzon Havalimanı'ndaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmet kalitesinin artacağını ve bölgenin turizm potansiyelinin daha da yükseleceğini ifade etti. Turistlerin genellikle Trabzon'da konakladığını ve ardından bölgedeki diğer turistik yerleri ziyaret ettiklerini söyleyen Kantarcı, Uzungöl'deki turizmcilerin sıkıntılarının hala devam ettiğini ve bu konuda çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
İsrail ordusu, Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılardan sonra bir tugay dışında tüm kara birliklerini geri çekti. Ancak, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nahal adlı tugay hala bölgede kalmaya devam edecek. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze çevresinde yeni güvenlik bölgeleri oluşturarak yeniden organize oldu ve istihbarata dayalı saldırılara odaklanacak. Askerlerin geri çekilmesinin siyasi baskıyla ilgili olmadığı belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?