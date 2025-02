Konut Kampanyası ile Fiyatların Düşmesi Bekleniyor

Yerel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamış olduğu konut kampanyası hakkında konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, "Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar ile fiyatların aşağıya doğru çekileceğini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Emlak Konut ile orta gelirliler için konut kampanyası hazırladıklarını duyurdu. Geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, TOKİ ile yeni sosyal konut kampanyasını yıl sonunda başlatacaklarını belirtti. Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, Bakan Kurum'un açıklamaları hakkında değerlendirmede bulundu. Duman, bahse konu kampanya ile konut fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

Duman, yapmış olduğu açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile arsa maliyetini düşürecek ve konut fiyatlarını indirecek çalışmalar yürütüyor. Açıklanan kampanyaya göre; İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 projede 4 bin 500 bağımsız bölüm olacak. Toplam 3 modelim var. 1'inci modelde peşinatsız model, azalan taksit, 60 vade ve yüzde 0,99 vade farkı uygulanacak. 2'nci modelde ilk yıl ödemesiz, 60 ay vade ve yüzde 1,29 vade farkı; 3'üncü modelde ise leasing destekli finansman modeli, Emlak Katılım Bankası ile peşinatlı veya peşinatsız 120 ay vade uygulanacak. 23 Mart 2025'e kadar başvuru yapılabilecek kampanya ile konut sorunun çözülmesi amaçlanıyor. Bilindiği üzere son dönemlerde konut fiyatlarında bir artış durumu söz konusu. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar ile fiyatların aşağıya doğru çekileceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir: "Emekçilerin mücadelesini siyasi zemine çekmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz"

KAYSERİ (İHA) - HAK-İŞ/Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan üyelerinin adil ücret politikası için gerçekleştirdiği eylemi siyasi zemine çekmeye çalışanlara tepki göstererek, "Hizmet-İş emeğin yanında, siyasetin dışındadır. Üyelerimizin hak arayışını, siyasi manevralarla çarpıtmaya çalışarak Kayseri'de kök salmış kardeşlik ve dayanışma ruhunu zedelemeye çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

HAK-İŞ/Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hizmet-İş Sendikası olarak, yetkili olduğumuz tüm belediyelerde olduğu gibi Kayseri'de de, üyelerimizin sosyal ve ekonomik taleplerini her şartta savunduk. Emeğin hakkını teslim etmek için durmaksızın mücadelemize devam ediyoruz. Bugüne kadar, yan yana durduğumuz işçi kardeşlerimizle hiçbir mağduriyete izin vermemiş, hakların korunması için gereken her adımı atmış bulunmaktayız. 30 yıldır yetkili olduğumuz Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde, bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmamış, üyelerimiz hiçbir zaman mağdur edilmemiştir. Maaşlarımız her zaman gününde ve eksiksiz ödenmiştir. Bugüne kadar üyelerimizin mağduriyetine izin vermeyen başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ancak, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle üyelerimiz, haklı bir tepki olarak kendi inisiyatifleriyle adil ücret eylemi başlatmıştır. Hizmet-İş Sendikası olarak, emeğin ve alın terinin savunucusu olma sorumluluğumuzla hareket ederek üyelerimizin haklı taleplerine duyarsız kalmadık; onların başlattığı bu mücadelede yanlarında durarak destek verdik. Ne var ki, bazı kesimler, bu haklı mücadelenin içeriğini siyasi çatışma alanına çekmek ve emekçilerin samimi taleplerini manipüle etmek niyetindedir. İşçilerin alın terini siyasi rant aracına dönüştürmeye yönelik bu çabalara karşı duruşumuz nettir: Böyle bir oyuna asla izin vermeyeceğiz. Hizmet-İş emeğin yanında, siyasetin dışındadır. Üyelerimizin hak arayışını, siyasi manevralarla çarpıtmaya çalışarak Kayseri'de kök salmış kardeşlik ve dayanışma ruhunu zedelemeye çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Hizmet-İş olarak, bugün de yarın da Kayseri'deki tüm işçilerin hak, adalet ve refah mücadelesinin neferi olmaya devam edeceğiz. Birlikten güç alarak, emeği siyasetin kirli hesaplarına kurban etmek isteyenlere karşı dimdik duracak; dayanışmamızı zedelemeye, hak arayışını bölmeye çalışanların karşısında tek yürek ve tek sesle mücadele edeceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin taleplerimizi titizlikle değerlendireceğine ve en kısa sürede haklarımızın tesis edileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, sorunun çözümü için görüşmelere ayın 23'ünden sonraki bir tarihte başlanacağı tarafımıza iletilmiştir. Emek ve dayanışma ruhuyla yürüttüğümüz mücadelenin hak ve adaletin tecellisiyle sonuçlanacağına olan sarsılmaz inancımızı bir kez daha vurguluyoruz." - ANKARA