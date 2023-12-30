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Konya'da Büyük Vicdan Yürüyüşü: Şehitlere dua, Gazze'ye destek - Son Dakika
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Konya'da Büyük Vicdan Yürüyüşü: Şehitlere dua, Gazze'ye destek

Konya'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Büyük Vicdan Yürüyüşü ile Gazze direnişine destek verildi ve işgalci İsrail kınandı. Yürüyüşte şehitler dualarla anıldı. Konuşmacılar, Filistinli kardeşlerin haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını ve desteklerinin süreceğini belirtti.

Konya\'da Büyük Vicdan Yürüyüşü: Şehitlere dua, Gazze\'ye destek
30.12.2023 - 18:17,
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Konya'da şehitlere dua, Gazze'ye destek için "Büyük Vicdan Yürüyüşü" düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze direnişine destek ve işgalci İsrail'i kınamak, şehitleri ise dualar ile anmak için yürüyüş düzenlendi. Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde pankartlar, Türk ve Filistin bayrakları ile Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü. Burada konuşan Konya Filistin'e Destek Platformu Başkanı Arif Bağcı, "Yaklaşık 3 aydır zalim İsrail Filistin üzerinde devlet terörü işlemektedir. Masum ve mazlum Filistinli kardeşlerimiz soykırıma uğramaktadır. Bizler ülke olarak, millet olarak, Konya olarak ilk günden itibaren bu soykırımın karşısında olduk. Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde hep yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail'in saldırılarını kınayarak, "Yüreği yanık annelerin, masum yavruların, bir ömür kendi topraklarında mülteci olarak yaşamak zorunda kalan gönlü acılı babaların, topyekün mazlum Filistin halkına, Gazze'ye, Kudüs'e Konya'dan Mevlana'nın kucağından selam olsun. Mazlum ve mağdur Filistin halkıyla olan dayanışmanız için, burada bulunduğunuz için Allah sizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Adem Ceylan ise, "Şehitler zaferimizin müjdecisi. Şehitler yolumuzun aydınlık öğretmenleridir. Bizleri küfür ve şirk bataklığından, imanın izzet sokaklarına çıkaran, imanın izzet sokaklarından yürüten Allah'a hamd olsun. İstiyorlar ki acıları normalleştirelim, istiyorlar ki unutalım, istiyorlar ki normal hayatımıza geri dönelim. Vallahi dönmeyeceğiz. Alçaklarla normalleşmeyeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA
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