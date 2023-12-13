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Konya'da Vatandaşlar İçliklere Yöneldi - Son Dakika
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Konya'da Vatandaşlar İçliklere Yöneldi

Konya'da hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, geç gelen kış aylarında soğuktan korunmak için içliklere yöneliyor. İçlik satıcıları, sağlık açısından pamuk ve yün ürünlerin kullanılmasını öneriyor.

Konya\'da Vatandaşlar İçliklere Yöneldi
13.12.2023 - 10:12,  Güncelleme: 10:17
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Konya'da hava sıcaklarının düşmesinin ardından vatandaşlar, geç gelen kış aylarında soğuklardan korunmak için içliklere yöneldi. Son yıllarda gençlerin de termal ürünleri kullanmaya başladığını söyleyen içlik satıcıları, sağlık açısından ise pamuk ve yün ürünlerin kullanılmasını öneriyor.

Konya'da hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfır dereceye kadar düşmesinin ardından vatandaşlar soğuktan korunmak için içliklere yöneliyor. Bazı vatandaşlar üşümemek için kat kat giyinirken, bazıları ise yün, termal ve örgü içliklerle vücudunu soğuktan koruyor. Kış aylarında soğuktan korunmak için vazgeçilmezler arasında yer alan içlikler, giyenlerin içini ısıtıyor.

Konya'da 22 yıldır tarihi Bedesten Çarşısı'nda içlik satışı yapan Veli Bora, "Kış ayının bu yıl biraz geç gelmesinden dolayı hafif bir işlerde duraksama oldu fakat yeni yeni havaların soğumasıyla birlikte müşterilerimizden de kışlık ürünlerimize talepler başladı. Genellikle yaşlı kesimimizdeki müşterilerimiz kalın yani yün olan ürünlerimizi tercih ederek daha önceden gelmeye başlamışlardı. Şimdi de gençler gelmeye başladı. Onlar da termal olan ürünlerimizi tercih ediyor. Kalın yünlü ürünlerimize tercih olarak 60 yaş ve üzeri, Angora tavşan yünü olan ürünlere de tercihler genellikle 40 ile 60 yaş arasında tercih ediliyor. Özellikle gençlerin tercih ettiği ise termal ürünlerimiz. Bunlarda yaş aralığı daha aşağıda olup 20'li yaşlardan başlayarak daha yukarılara kadar tercih edenler bulunuyor" dedi.

"İdeal olan yüzde 75 yün olan ürünü almalarını önerebilirim"

İçlik almak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalara değinen Veli Bora, "Sağlıklı ürün almak isteyenler için yün tercih edilmesi daha uygun olur. Yünlerin de çeşitli kalite olarak modellerimiz mevcut. Yün oranları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişmektedir. İdeal olan yüzde 75 ürünü almalarını önerebilirim. Daha önceden müşterilerimiz direkt ürünü gelip elle kontrol ederek görsel olarak görebiliyorlardı. Ama şu anda internet ortamında sadece görsel olarak görebiliyorlar ve güvendikleri firmalardan alışveriş yapabiliyorlar. Çünkü farklı farklı kalite ürünler bulunmaktadır. Bu ürünleri de tercih olarak özellikle aldıkları firmalara dikkat ederek alışverişlerini tamamlasınlar. Yün ürünlerimizde içerik olarak yüzde 50, yüzde 75 civarında içerik olmaktadır. Yünlerin içeriğinde yüzde 75 yün olanlarını tercih etsinler, yüzde 50 olanları teri çok fazla emmiyor. Ama daha yüksek yün oranlı ürünlerimiz vücuttaki teri emiyor. Vücudun kuru kalmasını sağlıyor. Ayrıca bronşit, zatürre için de destek olarak kullanılmaktadır. Polyester veya naylon türü ürünler kullandıklarında vücuda sağlık olarak zarar vermektedir. O yüzden yün tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA
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