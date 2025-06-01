Konya'da Zabıta Ekiplerinden Sıkı Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya'da Zabıta Ekiplerinden Sıkı Denetim

Konya\'da Zabıta Ekiplerinden Sıkı Denetim
01.06.2025 14:16  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı alışveriş yapabilmesi için marketler ve semt pazarlarında sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Fahiş fiyat uygulamaları ve hijyen konuları üzerine yoğunlaşan denetimler, hem tüketici haklarını korumayı hem de haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, konforlu ve uygun bir alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde yaşanabilecek fahiş fiyat uygulamaları, hijyen, gramaj ve son kullanma tarihlerinin kontrolü için marketler, hizmet sektörüne ait işletmeler ve ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde yaşanabilecek hijyen, gramaj ve son kullanma tarihlerinin kontrolü ile fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek adına kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, ilçe genelinde kurulan semt pazarları, marketler ve hizmet sektörüne ait işletmelerde sıkı denetimler yapıyor. Zabıta ekipleri, pazar yerlerinde başta sebze ve meyve olmak üzere manav, kasap, temizlik ürünleri gibi birçok kalemde etiket fiyatlarını, gramajları ve son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Ürünlerin etiket fiyatı ile satış ve kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığına, etiketlerin son güncellenme tarihine ve fiyat değişim geçmişine dikkatle bakılıyor. Özellikle meyve ve sebze reyonlarında ürünlerin menşe bilgisi ile geliş fiyatları da denetleniyor. Pazar alanlarında, marketlerde ve zincir mağazalarda yapılan kontrollerde tüketiciyi yanıltacak hiçbir unsurun bulunmamasına özen gösteriliyor. Zabıta memurları tüm tespitleri kayıt altına alarak ilgili birimlere raporluyor. Bu sayede hem fiyat istikrarı sağlanıyor hem de tüketici haklarının korunması hedefleniyor.

Hizmet sektörü de takip ve kontrol ediliyor

Meram zabıtası, sadece perakende satış yerlerini değil, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi hizmet sunan iş yerlerinde de sıkı denetimler sürdürüyor. İşletmelerin fiyat tarifelerini görünür şekilde sergileyip sergilemediği kontrol ediliyor. Vatandaşların fiyatları açıkça görebilmesi, bilinçli alışveriş yapabilmesi ve hizmet almadan önce kıyas yapabilmesi amaçlanıyor. Zabıta Müdürlüğü, bu denetimlerle yalnızca tüketiciyi korumakla kalmıyor; aynı zamanda haksız rekabetin de önüne geçmeyi hedefliyor. Yönetmeliğe uygunluk açısından titizlikle yürütülen bu çalışmalar, işletmelerin şeffaf ve adil bir ticaret anlayışına sahip olmasını teşvik ediyor.

"Ekiplerimiz sürekli sahada, kesintisiz denetimdeler"

Vatandaşların her anlamda güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için zabıta ekiplerinin sahada yoğun bir mesai harcadığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, denetimlerin büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti. Fahiş fiyatların, tıpkı hijyen ve temizlik kuralları gibi halk sağlığını tehdit eden bir unsur olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, "Esnaflarımız velinimetleri olan müşterilerine en iyiyi en güzel şekilde sunmak, insanımız da hak ettikleri fiyatlarla, doğru bilgileri görerek alışveriş yapmak zorunda. Biz de bu noktada denetimleri artırarak, Meram'da bu tür olumsuzluklara geçit vermiyoruz" diye konuştu.

Başkan Kavuş ayrıca, olumsuzluklar için sadece ceza kesmekle kalmadıklarını, esnafla birebir görüşerek bilinçlendirme çalışmaları da yaptıklarını ifade etti. Başkan Kavuş, "Amacımız esnafımızı da mağdur etmeden, vatandaşımızı korumak. Bilinçli bir alışveriş kültürü oluşturmak ve hem alıcının hem de satıcının hakkını gözetmek önceliğimizdir" dedi.

Özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde fiyat denetimlerinin artması, tüketici güvenini artırırken, Kurban Bayramı öncesinde artan denetim çalışmalarından vatandaşlar da bir hayli memnun kaldıklarını ifade ettiler. - KONYA

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, Zabıta, Yerel, Yaşam, Meram, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Zabıta Ekiplerinden Sıkı Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler
Kadıköy’de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı Kadıköy'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı

17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
16:42
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
22:35
İnanılmaz görüntüler Bursaspor’un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
22:29
Beşiktaş Fibabanka’dan Galatasaray’a 22 sayı fark Seride durum 2-0 oldu
Beşiktaş Fibabanka'dan Galatasaray'a 22 sayı fark! Seride durum 2-0 oldu
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:57
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 17:49:40. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da Zabıta Ekiplerinden Sıkı Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.