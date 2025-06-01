Konya\'da Zabıta Ekiplerinden Sıkı Denetim

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, konforlu ve uygun bir alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde yaşanabilecek fahiş fiyat uygulamaları, hijyen, gramaj ve son kullanma tarihlerinin kontrolü için marketler, hizmet sektörüne ait işletmeler ve ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde yaşanabilecek hijyen, gramaj ve son kullanma tarihlerinin kontrolü ile fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek adına kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, ilçe genelinde kurulan semt pazarları, marketler ve hizmet sektörüne ait işletmelerde sıkı denetimler yapıyor. Zabıta ekipleri, pazar yerlerinde başta sebze ve meyve olmak üzere manav, kasap, temizlik ürünleri gibi birçok kalemde etiket fiyatlarını, gramajları ve son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Ürünlerin etiket fiyatı ile satış ve kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığına, etiketlerin son güncellenme tarihine ve fiyat değişim geçmişine dikkatle bakılıyor. Özellikle meyve ve sebze reyonlarında ürünlerin menşe bilgisi ile geliş fiyatları da denetleniyor. Pazar alanlarında, marketlerde ve zincir mağazalarda yapılan kontrollerde tüketiciyi yanıltacak hiçbir unsurun bulunmamasına özen gösteriliyor. Zabıta memurları tüm tespitleri kayıt altına alarak ilgili birimlere raporluyor. Bu sayede hem fiyat istikrarı sağlanıyor hem de tüketici haklarının korunması hedefleniyor.

Hizmet sektörü de takip ve kontrol ediliyor

Meram zabıtası, sadece perakende satış yerlerini değil, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi hizmet sunan iş yerlerinde de sıkı denetimler sürdürüyor. İşletmelerin fiyat tarifelerini görünür şekilde sergileyip sergilemediği kontrol ediliyor. Vatandaşların fiyatları açıkça görebilmesi, bilinçli alışveriş yapabilmesi ve hizmet almadan önce kıyas yapabilmesi amaçlanıyor. Zabıta Müdürlüğü, bu denetimlerle yalnızca tüketiciyi korumakla kalmıyor; aynı zamanda haksız rekabetin de önüne geçmeyi hedefliyor. Yönetmeliğe uygunluk açısından titizlikle yürütülen bu çalışmalar, işletmelerin şeffaf ve adil bir ticaret anlayışına sahip olmasını teşvik ediyor.

"Ekiplerimiz sürekli sahada, kesintisiz denetimdeler"

Vatandaşların her anlamda güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için zabıta ekiplerinin sahada yoğun bir mesai harcadığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, denetimlerin büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti. Fahiş fiyatların, tıpkı hijyen ve temizlik kuralları gibi halk sağlığını tehdit eden bir unsur olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, "Esnaflarımız velinimetleri olan müşterilerine en iyiyi en güzel şekilde sunmak, insanımız da hak ettikleri fiyatlarla, doğru bilgileri görerek alışveriş yapmak zorunda. Biz de bu noktada denetimleri artırarak, Meram'da bu tür olumsuzluklara geçit vermiyoruz" diye konuştu.

Başkan Kavuş ayrıca, olumsuzluklar için sadece ceza kesmekle kalmadıklarını, esnafla birebir görüşerek bilinçlendirme çalışmaları da yaptıklarını ifade etti. Başkan Kavuş, "Amacımız esnafımızı da mağdur etmeden, vatandaşımızı korumak. Bilinçli bir alışveriş kültürü oluşturmak ve hem alıcının hem de satıcının hakkını gözetmek önceliğimizdir" dedi.

Özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde fiyat denetimlerinin artması, tüketici güvenini artırırken, Kurban Bayramı öncesinde artan denetim çalışmalarından vatandaşlar da bir hayli memnun kaldıklarını ifade ettiler. - KONYA