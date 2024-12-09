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Konya tarihine ışık tutacak fotoğraf albümünün 2. cildi tanıtıldı

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi ortaklığıyla 2 cilt olarak hazırlanan fotoğraf albümü Konya'nın yaklaşık 150 yıllık tarihine ışık tutacak.

Birinci cildi İstanbul'da tanıtılan "Konya Fotoğrafları Külliyatı 1876-1954" adlı albümün ikinci cildi, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programla tanıtıldı. Programda konuşan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Erol Kılıç, büyük bir emeğin mahsulünden oluşan bir çalışmanın bilimsel tarafının IRCICA mutfağında hazırlandığını ifade ederek, "Albüm Konya Büyükşehir Belediyesinin gayretleriyle vücuda gelmiş oldu. Bu aslında çok güzel bir güç birliğinin misalidir. Bazı kurumlar bu şekilde güçlerini bir araya getirdikleri zaman ortaya güzel eserler konabiliyor. Bu çalışma yakın tarihçiliğimizin fotoğraflı, belgeli, şekil tarihçiliği açısından da çok önemli vesikalar taşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Beraberliğimizin daha başka projelerle de devam etmesini diliyorum" dedi.

"IRCICA ile güzel işler yapmaya devam edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, konuşmasının başında Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, Türk milletine de baş sağlığı diledi. IRCICA Genel Direktörü Kılıç'a teşekkür eden Başkan Altay, "Göreve geldiği günden itibaren IRCICA ile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu fotoğraf albümü ilk somut çıktısı. Bununla birlikte özellikle geleneksel sanatlarla ilgili yarışmamızı artık IRCICA ile yürütüyoruz. Daha birçok çalışmayı birlikte yapıyoruz. Ben kendisine Konya'ya verdiği katkı ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Konya'nın Darülmülklüğüne vurgu yapacak işleri ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz"

Programa katılan ve albümün hazırlanmasında emeği olan akademisyenler ile destek veren paydaş kurumların yetkililerine Konyalılar adına teşekkür eden Başkan Altay, "Aslında yapmaya çalıştığımız şey Konya'nın o kadim geçmişini yeniden ortaya çıkarmak. Darü'l-Mülk Projesi kapsamında özellikle sur içini ihya etmek ve Konya'da sur içinin konuşulması için bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle sur içi olarak tabir ettiğimiz dış surların içinde kalan alanda yapı stokumuzu yeniden gözden geçirmek ve elimizde bulunan fotoğraflar eşliğinde Konya'nın kadim tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmaya gayret edeceğimiz bir dönem olacak inşallah. İnşallah bu fotoğraf albümü de ona ışık tutacak bir iş olacak" diye konuştu.

Başkan Altay, Konya'nın kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Çatalhöyük'ten başlayan yolculuğunda bugünde ayakta kalmış dünyadaki ender yerleşim yerlerinden birinde bulunuyoruz. Özellikle Selçuklu darülmülkü döneminde Konya, ortaya koyduğu medeniyet tasavvuruyla tüm Anadolu'yu aydınlatmış ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atacak bir medeniyet inşa etmiş bir şehir. Onun için Konya'nın küllerinden yeniden doğması için bir çalışma yürütüyoruz. Bunları da belgelemeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Medeniyetimizi anlatmaya, öncü ve önder olmaya devam edeceğiz"

Konya Fotoğrafları Külliyatı'nın ilgilileri için çok önemli bir evrak ve herkesin işine yarayacak bir belge olduğunu vurgulayan Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu: "Çok yoğun bir emek ve çaba sarf edildi. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatıyla Konya'yı tekrar eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak için büyük bir gayret ve çaba sarf ediyoruz. İnşallah sadece Konya'da değil, yurt içinde ve yurt dışında da medeniyetimizi, kültürümüzü anlatmaya, öncü ve önder olmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizimle paydaşlık yapan, bize güvenen, bizimle yol yürüyen tüm kurumlara, kuruluşlara ve kişilere de özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah Konya'daki yaktığımız mum tüm şehirleri aydınlatacak hale gelecek. Hazreti Mevlana'nın ifade ettiği gibi 'Bir mum başka bir mumu yakmakla aydınlığından bir şey kaybetmez'. İnşallah Türkiye'de tekrar kültür ve sanat adına bir dönüşümü de bu vesileyle başlatmış olacağız. Fotoğraf albümünün, Konya'nın gelecek tasavvuruna büyük bir katkı sağlamasını temenni ediyorum."

"Konya'mızın maziden atiye giden yolculuğunda önemli bir kaynak görevi ifa edecektir"

Konya Valisi İbrahim Akın ise, Şeb-i Arus'u kutlarken eş zamanlı olarak böyle güzel bir eserin tanıtımının ayrı bir güzellik taşıdığını kaydederek, "Değerli hocamızın katkıları, Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Konya'mızın geçmiş yıllarını gözümüzün önüne seren, 150 yıl geçmişe götüren güzel bir fotoğraf albümü hazırlandı. İnşallah bu eser bir arşiv niteliği görürken ilgililer açısından da aynı zamanda önemli bir kaynak oluşturacaktır. Gördüğümüz fotoğraflar bir kısmımızı maziye götürecek ve hüzünlendirecektir. Diğer yandan da bu eser Konya'mızın maziden atiye giden yolculuğunda önemli bir kaynak görevi ifa edecektir. Belediyemizi, IRCICA Genel Direktörümüzü ve bu eserin ortaya konulmasında emeği geçen kardeşlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Programa; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yünden, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, İstanbul'dan ve Konya'dan kültür insanları ile davetliler katıldı.

Konya tarihine ışık tutacak en geniş kapsamlı çalışma

Konya'nın yaklaşık bir buçuk asır öncesinden itibaren çekilen ve en eskisi 1876, en yenisi 1954 tarihli fotoğrafların bulunduğu Konya Fotoğrafları Külliyatı Albümü, başta Sultan Abdülhamid Han'ın Yıldız Albümlerindeki eşsiz fotoğrafların yanı sıra 16 ayrı koleksiyondan toplamda 601 fotoğraftan oluşuyor. Albüm; fotoğraf çözünürlüğü, netliği, ebat büyüklüğü ayrıca fotoğraf okumalarının yanı sıra, sayı ve detay anlamındaki en geniş kapsamlı çalışma olarak dikkat çekiyor.