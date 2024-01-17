Konyaaltı Belediyesi, Saklıkent Kayak Merkezi\'ne ek hizmet binası yapıyor

Konyaaltı Belediyesi, Saklıkent Kayak Merkezi bölgesi ve bu bölgenin bağlantı yollarının sürekli açık kalması için ek hizmet binası yapıyor. Merkez, bölgede 24 saat esasına dayanarak çalışan personelin de daha verimli olmasını sağlayacak.

Konyaaltı Belediyesi, kırsal bölgelerde yaptığı farklı çalışmalara her gün bir yenisini ekliyor. Antalya'nın gözde turistik merkezlerinden biri olan Saklıkent'in ve çevresinin bağlantı yollarının sürekli açık kalması için 24 saat esasıyla çalışmalar yapan Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bölgede çalışan personelin koordinasyonunun daha verimli olabilmesi adına ek hizmet binası inşa ediyor. Ek hizmet binası, kış mevsimi boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Saklıkent Kayak Merkezi'ne ulaşımın aksamaması için çalışan Konyaaltı Belediyesi ekiplerinin koordinasyonunun yanı sıra personelin vardiya aralarında ve molalarında dinlenmesi, temel ihtiyaçlarını gidermesi ve yatılı olarak çalışmasına da uygun imkanlara sahip.

SAHADAKİ PERSONELİN KONFORU ÖNEMLİ

Yaz aylarında yayla yollarında yaptıkları çalışmaları kış aylarında da aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Kış turizminin göz bebeği Saklıkent Kayak Merkezi'nin yollarını açık tutabilmek için ekiplerimiz 7/24 esasıyla vatandaşımıza hizmet veriyor. Personelimizin bu yoğun çalışma ortamında dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını giderebilmesi ve konaklayabilmesi için bir ek hizmet binası inşa ediyoruz. Bina, çalışan personelimizin konforunun yanı sıra ekiplerimizin olaylara ani müdahalelerini de kolaylaştıracak nitelikte olacak" dedi.

MÜDAHALELER KOLAYLAŞACAK

Zorlu kış koşullarında yaylalara ulaşımın sağlanabilmesi için ekiplerin karla yoğun bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Fen İşleri Müdürlüğü personeli Zehra Kıran, kış aylarında yollardaki buzların eritilmesi, tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmalarının yapılması yaz aylarında ise yangın ile mücadele için 7/24 sahada olan ekipler için ek hizmet binasına ihtiyaç duyulduğunu aktardı. 10 kişi kapasiteli yatakhanesi ve tuz deposuyla, toplam 200 metrekare inşaat alanına sahip olan Saklıkent ek hizmet binasının tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Kıran, binanın, Korkuteli, Kemer ve Kumluca yollarının bağlantısında olduğunu, konumu gereği olası olaylara karşı müdahaleleri de kolaylaştıracağını söyledi.