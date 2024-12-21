Körfez Atatürk Anadolu Lisesi Şampiyonluk Sevinci

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Körfez Atatürk Anadolu Lisesi, Kırklareli'de düzenlenen hentbol müsabakasında bütün rakiplerini yenerek grup şampiyonu olmayı başardı.

17-20 Aralık tarihleri arasında Kırklareli'de Okul Sporları Hentbol Genç Erkekler Marmara Bölgesi Grup müsabakaları yapıldı. Müsabakalarına Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nin yanı sıra Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Bursa ve İstanbul'dan toplam 10 okul takımı katıldı. Çok iddialı ve güçlü takımların karşı karşıya geldiği maçlarda Körfez Atatürk Anadolu Lisesi, bütün rakiplerini yenerek grup şampiyonu olmayı başardı. Büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçen grup, son maçında İstanbul'un güçlü takımlarından Ruhi Sarıalp Spor Lisesi'ni 19-18 yenerek adını yarı finallerine yazdıran Körfez Atatürk Anadolu Lisesi, hem salonda hem de okulda büyük sevinç yaşadı.

Liseli gençler, ocak ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde final için mücadele edecek. - KOCAELİ