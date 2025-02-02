Korolar Buluşuyor: Müzik ile Dayanışma - Son Dakika
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Yerel

Korolar Buluşuyor: Müzik ile Dayanışma

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Nilüfer Belediyesi, 6 Şubat Depreminin 2'nci yıl dönümünde 'Korolar Buluşuyor 2' etkinliği düzenleyerek, Hatay, KKTC ve Nilüfer'den gelen çocuk ve genç koroları sahneye davet etti. Konserde depremde kaybedilenler anılırken, müzikle moral verildi.

02.02.2025 17:12  Güncelleme: 17:19
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Müziğin birleştirici gücünde kenetlendiler

BURSA - Nilüfer Belediyesi, 6 Şubat Depreminin 2'nci yıl dönümüne sayılı günler kala anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nazım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilen "Korolar Buluşuyor 2" isimli moral konserinde, Nilüfer, Hatay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'indeki çocuk ve gençlerden oluşan korolar izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu, KKTC'nin Gazimağusa şehrinden Ada Işığı Çocuk Korusu, Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu, Hatay'dan 6 Şubat depremlerinde bazı üyelerini de kaybeden Antakya Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu ile birlikte Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahne aldı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremlerinin 2'nci yıl dönümüne yaklaşırken, farklı şehirlerden gelen çocuk ve gençler, "Korolar Buluşuyor 2" isimli moral ve dayanışma konseri verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Okan Şahin yaptığı konuşmada, gençleri ve çocukları Nilüfer'de ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Okan Şahin, "Bizler kültürle sanatla bir nebze yaralarımızı sarmak istiyoruz. Bir yandan da depremin gerçek olduğunu ve depreme dirençli kentler oluşturmamız gerektiğini atlamamalıyız" dedi.

Nilüfer Çocuk ve Nilüfer Gençlik Korosu Şefi Suat Şahin de, organizasyonun KKTC'nin ardından ikincisini Nilüfer'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Suat Şahin, "Depremi yaşayan çocuk ve gençlere moral vermek üzere sanatla müzikle katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

APKORD Koro Şefi Sezgin Suna, depremde koro üyelerinden 5'ini kaybettiklerini dile getirerek, 2 yıldır internet üzerinden bir araya gelerek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Öğrencilerinin çeşitli şehirlere dağıldığını dile getiren Suna, "Yaklaşık 35 çocuğumuz var. Bu buluşmaya 12 çocuk ile gelebildik. Buluşmanın ikincisi burada olunca çok mutlu olduk. Çünkü bizim tek çalışabildiğimiz ve bir araya gelebildiğimiz ortamlar bu tür ortamlar. O yüzden meslektaşım Suat Şahin ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Ada Işığı Çocuk Korosu ile Gençlik Vokal Topluluğu Şefi Erkan Dağlı, Gazimağusa'da okulundaki 'Şampiyon Melekler' olarak bilinen 35 öğrencisini Adıyaman'da kaybettiğini belirtti. Dağlı, sanatla ayakta kalarak, iyileşmeye çalıştıklarını ifade etti.

Korolar tek tek performanslarını sergilerken, hep birlikte de ortak şarkılar seslendirdiler. Konserde, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren APKORD Çocuk Korosu koristlerinden Yağmur Rifaioğlu'nun depremden önce yazdığı ve Koro Şefi Sezgin Suna'ya gönderdiği şarkıya da yer verildi. Suna'nın bestelediği ve "Yağmurun Şarkısı" ismi verilen eser, korolar tarafından birlikte seslendirildi. Yoğun ilgi gören konser sonunda seyirciler, koroları ayakta alkışladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Korolar Buluşuyor: Müzik ile Dayanışma - Son Dakika

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