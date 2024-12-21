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Köylüler Yollarını İstiyor

Köylüler Yollarını İstiyor

Köy yolu maden şirketine verilince köylüler güvenlik ve ulaşım sorunları yaşıyor.

21.12.2024 12:13
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(GİRESUN)- İYİ Parti Giresun İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cebeci, "AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait maden şirketine İl Genel Meclisi'nde verilen kararla köy yollarını süresiz kullanım hakkı elde ettiğini" iddia etti. Cebeci, "Halk bu yolun maden şirketine ait ağır tonajlı araçlar tarafından kullanılmasını istemiyor. Köyde yaşayanlar şu an bu yolda binek otomobillerini kullanamıyorlar. Yolda çökmeler olmuş, betonlanan ve asfaltlanan yerlerde kırılmalar olmuş. Bu yol kullanılamaz hale gelmiş. Köylüler güvenliklerinin tehlikede olduğunu ifade ediyorlar" dedi.

İYİ Parti Giresin İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cebeci, "ÇED gerekli değildir" onayının mahkeme tarafından iptal edilmesi sonrasında şirketin yeniden başvuru yapmasıyla başlayan süreçte İl Genel Meclisi tarafından alınan kararı, şöyle anlattı:

"2023 yılında Çatalağaç köylüleri, madene ait 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için Giresun İdare Mahkemesinde dava açtı. Dava sonucunda mahkeme, valiliğin vermiş olduğu 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti. Karar sonrası maden şirketinin çalışma ruhsatı bir anlamda düştü ve faaliyetinin durdurulması aşamasına gelindi. Mahkeme kararında; köy yolunun ağır tonajlı araçlardan kaynaklı güvenli olmadığı, yine patlayıcıların köyün içinden geçmesi nedeniyle yüksek güvenlik riski olduğu, maden şirketinin sunduğu ÇED dosyasında nakliye yolunun köy yolu olmadığı, ayrı bir nakliye yolu olduğu ve bu nakliye yolunun kullanılmadığı ifade edildi. 'İl Genel Meclisi, kendisini üst mahkeme yerine koyup maden şirketine yol kullanım hakkı veremez.' şeklinde şerh düştüm. Fakat nihayetinde komisyonun kararı İl Genel Meclisine geldi ve onaylandı.

"Karar hukuksuzdur"

Burada Giresun İl Genel Meclisi hukuka aykırı bir karar alarak maden şirketine köy yolunun bir yıllığına kullanımı için izin vermiş oldu ve İl Özel İdaresi de buna dayanarak maden şirketi ile bir protokol yaptı. Bu protokolün süresi esasen 4 Ekim 2024 tarihinde sona erdi. Süre dolunca İl Özel İdaresi, maden şirketine bir yazı göndererek 'köy yolunu terk et' dedi. Fakat maden şirketi; 'benim yaptığım protokolde süre sınırı yok, süre belirtilmediği için ben bu yolu kullanmaya devam edeceğim' dedi.

"Köylüler yollarını geri istiyor"

Devletin İl Özel I·daresi aracılığıyla yapmış olduğu bu yolu köylüler geri istiyor. Geri isterken de devletin yaptığı betonun ve asfaltın ÇED dosyasında ve protokolde belirtildiği gibi devletin yapmış olduğu aynı şekilde geri verilmesini istiyorlar. Halk bu yolun maden şirketine ait ağır tonajlı araçlar tarafından kullanılmasını istemiyor. Köyde yaşayanlar şu an bu yolda binek otomobillerini kullanamıyorlar. Yolda çökmeler olmuş, betonlanan ve asfaltlanan yerlerde kırılmalar olmuş. Bu yol kullanılamaz hale gelmiş. Köylüler güvenliklerinin tehlikede olduğunu ifade ediyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Köylüler Yollarını İstiyor - Son Dakika

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