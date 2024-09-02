Hatay\'da KPSS\'ye giren adayın kimlik fotoğrafı değişince stresli anlar yaşadı

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HATAY (İHA) – Hatay'da KPSS ön lisans oturumuna katılan Alpaslan Şahin Kesik, 4 yıl önce değiştirdiği kimlikteki fotoğrafına benzemeyince sınav öncesi ve sınav sonrası stresli anlar yaşadı. Sınav sonrası biyometrik görüntüsü çekilen Kesik, hayatının sınavı olan KPSS'nin geçerli olması için ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Eylül Pazar günü Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu gerçekleştirildi. Hatay'ın İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Alpaslan Şahin Kesik de sınava girenlerden biriydi. Kesik, girdiği sınavdan ziyade başına gelenle heyecan yaşadı. Kesik'in kimliğinde bulunan 4 yıl önceki fotoğrafı ve sınava giriş belgesi üzerindeki fotoğrafı birbirinden farklı olunca ve kendisi de fotoğraflardaki haline benzemeyince sınav esnasında ve öncesinde zor anlar yaşadı. Sınav görevlilerinin benzetmekte güçlük çektiği Kesik, stresli anlar yaşadı. Sınavın ardından görevliler tarafından biyometrik videosu çekilen Kesik, ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor.

"Kimliğime baktığımda ben de gerçekten kendime benzemediğimi fark ettim"

Kimlikteki ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafının benzemediğini kendisi de kabul eden Alpaslan Şahin Kesik, "Sıradan bir vatandaş gibi biz de sınava girdik. Yani böyle bir şey beklemiyordum ben de açıkçası. Görevli memur bir kimliğime birde bana bakmaya başladı, baktıktan sonra herhalde bir sorun var kanaatine vardı. Kimliğime baktım ben de gerçekten kendime benzemediğimi fark ettim. Ben de tedirginlik yaşamaya başladım. Bu konular üzerine ısrar edince işte bu sen değilsin falan gibisinden konuşunca, herhangi bir prosedür varsa bu prosedürü uygulayalım ben razıyım ya bu kişi benim dedim. Sınava başladık, sınav aralarında gelmeye başladı sınavdan sonra çıkma işte birkaç evrak var onları dolduracağız falan dedi. Yarım saat sonra salon görevlisi geldi fısıldaşmalar şeklinde ilerliyor sohbet, salon görevlisi geldi ona dedim sınav bitsin ondan sonra prosedür neyse ona göre hareket ederiz dedim" dedi.

"Olay tamamen benle alakalı ama bu olayların sınav esnasında değil de sınavdan sonra yaşanmasını tercih ederdim"

Sınav sonrası kamerayla kaydının çekildiğini ifade eden Kesik, ÖSYM'den gelecek haberi beklediğini dile getirerek "Sınav bitti, sen çıkma kal dedi ve yine uyarısını yaptı. Aslında memur 50 yaşlarında bu konularda tecrübesi olması gerekirken biraz panik gibiydi benden daha çok panikti. Ben rahatım çünkü fotoğraftaki kişi benim yani başkası değil. Sınav bitti ondan sonra salon görevlisi geldi, ismini ve TC'ni kameraya karşı oku dediler, yandan poz ver dediler ve arkadan poz ver dediler böyle bir olay yaşadım. O olayın ironi tarafı da sınav esnasında optikler dağıtılıyordu bana başkasının optiğini verdi ben de bu sefer dedim bu kişi gerçekten ben değilim, adam meğerse yanlış taraftan dağıtmaya başlamış optikleri. Böyle de gülünç bir olay oldu. Yaklaşık 4 yıl önce değiştirdim fotoğrafımı, ben de olayın farkında değildim aslında görevli memurun da bir suçu yok burada benim güncelleyerek girmem gerekiyordu fotoğrafımı. Olay tamamen benle alakalı ama bu olayların sınav esnasında değil de sınavdan sonra yaşanmasını tercih ederdim. Umarım kabul edilir çünkü fotoğraftaki kişi benim prosedür, nedir ne gerektirir onu bilemem ama kişi benim yani başkası değil. Sınıfın hepsi de olaya müdahil olmaya başladı birisi aldı, fotoğrafımı oradan bayanın birisi diyor işte kaşlarınız benziyor görevli gözetmen diyor gözleriniz benzemiyor diyor arkasında birisi fotoğrafıma bakıyor çene yapısı benziyor bence o falan diyor. Sınıf içerisinde de böyle komik bir olay yaşandı" ifadelerini kullandı. - HATAY