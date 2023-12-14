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Kukla ve Gölge Şöleni Bursa'yı sardı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, çocuk ve gençlerin yoğun ilgisini görüyor. Festivalde, Karagöz ve kuklaların renkli dünyaları birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor. 3 yabancı ülke ve 14 yerli ekibin gösterileri büyük ilgi görüyor. Festival, Cumartesi günü sona erecek.

Kukla ve Gölge Şöleni Bursa\'yı sardı
14.12.2023 - 23:19,
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Kukla ve Gölge Şöleni Bursa'yı sardı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, birbirinden güzel gösterilerle çocuk ve gençlerin yoğun ilgisini görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, UNIMA Türkiye Milli Merkezi'nin sanatsal desteği ile organize edilen festivalde, Karagöz ve kuklaların renkli dünyaları birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor. Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin ana sponsorluğunda Harput Holding, Keskinoğlu, Royal Termal Otel, Bursa Su, Kardelen Kestane Şekerleri ve Tunçsiper okullarının da destekleriyle ücretsiz olarak çocuk ve gençleri kukla ve gölge oyunlarıyla buluşturan festivalin 3. gününde 3 yabancı ülke ve 14 yerli ekibin Tayyare Kültür Merkezi, Setbaşı Şehir Kütüphanesi, Karagöz Müzesi, Down Town Eğlence Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ve Podyum Sanat Mahal'deki oyun ve gösterileri büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Bir festival hikayesi

30 yıllık festival serüveninin yer sergilendiği Tayyare Kültür Merkezi'ndeki sergi kültür ve sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.1993 yılında gerçekleştirilen ilk festivalden günümüze festivalin oluşum ve gelişim süreçlerinin ele alındığı söyleşide, tarihi öneme sahip geleneksel kültürün yaşatılması ve bugünlere erişimindeki süreç izleyenleri duygulandırdı. UNİMA Türkiye Milli Merkezi SOKÜM Proje Komisyon Başkanı Yücel Özdemir'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, UNİMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Enis Ergün, BKSTV eski Başkanı Ahmet Erdönmez, Akademisyen Mevlüt Özhan ve Karagöz Sanatçısı Şinasi Çelikkol, konuşmalarında geçmişle ilgi bilgi verdi. Ekran bağımlılığının arttığı bir dünyada bu kültürün yaşatılmasının önemine dikkat çeken konuşmacılar, özellikle bu tarihi değerin yaşatılmasına katkı koyan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Festival, Cumartesi son eriyor

Bursa'daki 8 salonda, 39 gösteri ile 3 atölyenin de çocuk ve gençlerle buluştuğu festival, Cumartesi günü sona erecek. Rezervasyonların BİLETİNİAL'dan ücretsiz olarak yapıldığı festivale katılan ekiplerin plaketleri, BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik tarafından verildi. Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Türki cumhuriyetlerden de ekiplerin katıldığı festivalde, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan ekiplerinin gösterileri büyük ilgi gördü. Azerbaycan Devlet Kukla Tiyatrosu, Kazakistan Almati Devlet Kukla Tiyatrosu ve Harezm Bölge Kukla Tiyatrosu temsilcileri, dünyada saylı organizasyonlar arasında yer alan 20. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'nde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik de ekiplerin gelmesine katkı sağlayan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'A teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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