"Hırsızlar bileziklerimi çaldı" dedi, işin aslı farklı çıktı - Son Dakika
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Yerel

"Hırsızlar bileziklerimi çaldı" dedi, işin aslı farklı çıktı

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Hatay'da evine hırsız girdiğini söyleyip, "Kafama silah dayayıp altınlarımı çaldılar" diyen kadının yalanı kısa sürede tespit edildi. Kadının, gerçekte bileziklerini kumar borçları nedeniyle bunalıma giren oğluna verdiği öğrenildi.

29.12.2024 21:42
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Hatay'da, evine hırsız girdiğini iddia eden bir kadının, gerçekte bileziklerini kumar borçları nedeniyle bunalıma giren oğluna verdiği ortaya çıktı. Kadın, olayın ardından yaptıkları açıklamada yalan beyanda bulunduğunu itiraf etti.

Depremzede Kadının Altınlarını Oğluna Verdiği Ortaya Çıktı

HIRSIZLARIN BİLEZİKLERİNİ ÇALDIĞINI İDDİA ETTİ

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşayan H. ve A.K. çifti, evlerine hırsız girdiğini ve 2 adet bileziğin çalındığını iddia etti. A.K., eşi balkonda olduğu esnada eve giren 2 şahsın kafasına silah dayayarak 2 adet bileziği çalarak kaçtığını söyledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşlı kadın, verdiği röportajda gözyaşlarına boğularak, hırsızların ev hayaliyle biriktirdikleri parayı çaldığını söyledi.

Depremzede Kadının Altınlarını Oğluna Verdiği Ortaya Çıktı

BİLEZİKLERİ OĞLUNA VERMİŞ

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kendisiyle yaptığı görüşmeler neticesinde A.K., bilezikleri 2 ay önce kumar oynayan ve borçlanarak bunalıma giren oğluna verdiğini kabul etti. Konuyla ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğince 28.12.2024 günü saat 11.45 sıralarında Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda A.K isimli bayan ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K'nın bunalımda olduğunu, kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Hırsızlar bileziklerimi çaldı" dedi, işin aslı farklı çıktı
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Yerel, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Hırsızlar bileziklerimi çaldı' dedi, işin aslı farklı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yasar Karatas:
    Allah kimseye hayırsız evlat vermesin annenin düştüğü duruma bak 241 6 Yanıtla
  • Zafer El:
    birde salya sümük ağlıyorlar yazıklar olsun size yaşınızdan basiniDandami utanmadiniz lanet insanlar tüh size 169 50 Yanıtla
  • akif ceylan:
    …yalanın uğruna 10 larca insanı meşgul ettin 100 lerce kişinin duygusunu sömürdün … armut dibine düşermiş, zihniyetinin ne olduğu belli oğlununda yıllarca kimi örnek aldığı belli … 124 28 Yanıtla
  • Yasar Karatas:
    Annenin düştüğü duruma bak Allah kimseye hayırsız evlat vermesin ana yüreği 130 9 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kadınlar canı isteyince ne kadar kolay ağlıyor. 101 19 Yanıtla
  • Catli:
    Aglamakla İnsanların Duygularıyla Oyna,, 4 Hediye gelir..Terbiyesizler..Ama Salak Coook iki Göz yaşına Aldanan ,, Kapatmayın gözünüzü,,Esra,Müge, Fenemis Kadınlar Versin...)) 42 11 Yanıtla
  • Ahmet Unal:
    bir şeyi anlamış değilim insan yalandan sebebsiz bir şekilde nasil aglar yada aglamayi başarır 41 5 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    kadın müthiş oyuncu. hemen bir dizede rol versinler 28 4 Yanıtla
  • himmet kepez:
    Adam yıllarca yalancı bir kadının yanında aynı yatağı paylaşmış. Timsah gözyaşları tüm hataylılara mal oldu. 24 7 Yanıtla
  • Hakikat:
    Bunda garipsenecek bir durum yok.Kadin kocasindan habersiz ogluna vermis.Sonra kendisini suclu duruma dusurmus.Travma geciriyor kadin.Psikolojik tedaviye ihtiyaci var.Yetkililer,yerel yonetimden sorumlu kisiler kadina yardimci olmalilar.Oglunun tedaviye ihtiyaci var.Arka dokaklarda komiser Mesut gibi birisi eline alacak odunu.Kadinin ogluna verecek.Sonrasinda oglan tevbe edecek.Kumar oynadigi yeri kolluk gorevlileri yargi karari ile muhurleyecek.Baskalarinin cani yanmasin. 27 1 Yanıtla
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