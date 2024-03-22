Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Halkla Buluştu

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada, hedeflerinin 'Kalkınan Kumluca' olduğuna vurgu yaparak, "Kumluca için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Başkan Köleoğlu, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz ve Kepez Belediye Meclis Üyesi Adayı Prof. Dr. Emre Altekin'in katılımıyla, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde halkla buluştu.
"KUMLUCALI BÜYÜK AİLEMİZ İÇİN PROJELERİMİZLE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"
Başkan Köleoğlu, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Halkın başkan adayıyız. 'İleri daima ileri' diyerek Kumluca'mız için çalışmaya ve vizyon projeler üretmeye devam edeceğiz. Kumluca'mızı ekolojik turizmin başkenti yapacağız. Hiçbir ötekileştirmenin olmadığı, eşitliğin olduğu, çocuklarımızın, gençlerimizin çiftçimizin, kadınlarımızın, esnafımızın yüzünün güldüğü bir Kumluca için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz."
"MUSTAFA BAŞKANIMIZ KUMLUCA İÇİN ÇOK FAYDALI PROJELER GERÇEKLEŞTİRDİ"
CHP İl Başkanı Nail Kamacı,"Partimizi her zaman koruyacağız ve sahip çıkacağız. Mustafa Başkanımız, Kumluca'mız için kısıtlı imkanlarla Aşevi, Beton Fabrikası gibi çok güzel projeler gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam edecek. Kumluca'da yeniden Mustafa Başkan'ın kazanacağından hiçbir şüphem yok" dedi.
"YAPTIKLARI YAPACAKLARININ TEMİNATIDIR"
Kepez Belediye Meclis Üyesi Adayı Prof. Dr. Emre Altekin de "Mustafa Başkanımız 2019'da seçildi. Pandemi ve sel felaketleriyle karşı karşıya kalmasına rağmen Kumluca'ya kazandırdığı yatırımlarla çok güzel hizmetler gerçekleştirdi. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır diyerek Mustafa Başkan'ın bir dönem daha Kumluca'da başkanlık yapması gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Başkanımıza desteklerinizi bekliyorum" diye konuştu.
"KUMLUCA MUSTAFA BAŞKANLA GÜZEL VE BAŞARILI BİR YÖNETİMİ HAK EDİYOR"
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise "Kumluca Belediyesi 65 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine kavuştu. Kumluca çok önemli bir ilçemiz. Seracılığıyla tarımı ve turizmiyle çok değerli bir ilçe. Kumluca böyle güzel bir yönetimi hak ediyor. Halkın Başkan Adayı Mustafa Başkan, Kumluca'mızda insana önem veren çok başarılı projeler gerçekleştirdi" dedi.
DOSTLUK ÖRNEĞİ ZİYARET
Öte yandan, Deva Partisi Kumluca Belediye Başkan Adayı Veysel Akın, Başkan Köleoğlu'nu Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti. Başkan Köleoğlu ve Veysel Akın, büyük bir samimiyet örneğiyle seçim sürecinde dostluk örneği gösterdiler ve birbirlerine başarı dileklerini ilettiler.
Son Dakika › Yerel › Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Halkla Buluştu - Son Dakika
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