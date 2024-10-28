Kur\'an kursunda verilen eğitim sayesinde farkına vardı: Erken teşhis sayesinde meme kanserini yendi

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Kastamonu'da Kur'an kursunda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitim sayesinde evde kendisini muayene eden kadın, bir kitlenin olduğunu anlayınca başvurduğu hastanede meme kanserine yakalandığını öğrendi. Erken teşhisin ardından tedavi altına alınan kadın, meme kanserini yenerek sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın toplumu sağlıklı hayata teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak ve ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin yükünü hafifletmek amacıyla 2017 yılında kurduğu Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) sayıları Türkiye genelinde her geçen yıl artış gösteriyor. Kastamonu'da bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde, obezite ve kanser taramalarının yanı sıra, kadın ve üreme sağlığı, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele gibi birçok farklı alanda sağlık hizmetleri sunuluyor. Merkezlerde yapılan tarama sayesinde meme kanseri ve birçok hastalık erken teşhis edilebiliyor.

Aldığı eğitim sayesinde kanser olduğunu öğrendi

Kastamonu İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an kursuna kursiyer olarak katılan Makbule Çolakoğlu, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünden görevlendirilen sağlık ekiplerince kursta verilen eğitimde, meme kanserini kendi kendine tespit edebileceğini öğrendi. Makbule Çolakoğlu, evde yaptığı muayene sırasında bir kitle olduğunu tespit etti. Vakit kaybetmeden KETEM'e giderek muayene olan Makbule Çolakoğlu'na meme kanseri teşhisi konuldu. Makbule Çolakoğlu, erken teşhis sayesinde kanseri yenerek sağlığına kavuştu.

"Kur'an Kursunda verilen ders sonrasında kendimi muayene ederken fark ettim"

Daha önce meme kanseri ile ilgili bilgisinin olmadığını, kursta aldığı eğitim sayesinde her şeyi öğrendiğini belirten Makbule Çolakoğlu, "Kur'an öğrenirken İl Sağlık Müdürlüğünden arkadaşlar geldi. Orada meme kanserini tespit etmek için kendi kendimizi muayene etmeyi öğrettiler. Takip ederken ufak bir sertlik buldum. Hemen KETEM'e gittim, muayene oldum. Mamografim çekildi. Beni Devlet Hastanesine gönderdiler. Patoloji sonuçları beklenmeden 'bana kansersin' dediler. Ama başındaymışım. 16 kemoterapi yazmışlardı. Bir tanesi kaldı. Her Çarşamba alıyorum. Kitlem Allah'a şükür eridi, hiç kalmadı" dedi.

"40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir meme kanseri taraması yapıyoruz"

KETEM ile ilgili bilgiler veren Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emire Er, meme kanserinin erken teşhisinde erken tanının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Her sekiz kadından bir tanesi meme kanserine yakalanmakta. Bu çok yüksek bir oran. Kanser maalesef çağımız hastalığı haline geldi ve kanser de erken teşhisi çok önemli. O yüzden erken teşhis yapabilmek için bizler tarama programları yürütüyoruz. KETEM birimlerinde, ilçelerimizde, Toplum Sağlığı Merkezlerimizde, Aile Hekimliği Birimlerimizde kanser taramalarına vatandaşlar kolaylıkla ulaşabilirler. Kanser taramalarımızda yaş aralıklarımız var. 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir meme kanseri taraması yapıyoruz" diye konuştu.

Meme kanserinde risk faktörü olarak bir sürü etkenin sayılabileceğini söyleyen Dr. Er, "Beslenmeden, hareketsiz yaşamdan, fazla kilolardan, sigara tüketimi ve ailevi genetik faktörler ele alınabilir. Bu risk faktörü olan kişilerin risk faktörlerini azaltabilecek şekilde hareket etmeleri gerekir. Bunun için de Sağlıklı Hayat Merkezlerinden, Aile Sağlığı Merkezlerinden destek alabilirler.Meme kanserinin belirtileri özellikle görsel olarak değerlendirilebilir. Meme başlarına dikkat etmek gerekir. İçeri çekilme, dışarı çıkma veya meme başında yön değişikliği, memede yumrulaşma, iyileşmeyen yara, şişlik, kızarıklık, portakal kabuğu dediğimiz görüntü bunlarla karşılaşıldığında veya meme başından akıntı olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Bu belirtilerin olması illa ki kişinin meme kanseri olduğunu göstermez. Ancak meme kanseri olmadığını teyit edebilmek için mutlaka sağlık kuruluşuna başvurması gerekir" şeklinde konuştu.

"Kişilere 20 yaşından sonra ayda bir kere kendi kendine meme muayenesi yapmayı öneriyoruz"

40 yaşının üzerindeki kadınları her yıl mutlaka muayene olması gerektiğini kaydeden Er, "Kişiler meme kanserini önleme noktasında neler yapmalılar? Biz, kişilere 20 yaşından sonra ayda bir kere kendi kendine meme muayenesi yapmayı öneriyoruz. Kendi kendine meme muayenesini öğrenmek için, Toplum Sağlığı Merkezlerine, KETEM'lere ve aile hekimlerine başvurabilirler. Bunun dışında klinik meme muayenesi öneriyoruz. 40 yaşının üstündeki herkes yılda bir kere mutlaka bir hekim tarafından meme muayenesi yapılmalı. Onun dışında 40- 69 yaş arasındaki kadınların KETEM'lere başvurarak meme taramalarına, mamografilerini yaptırmalarını ve mamografilerini çektirmelerini istiyoruz. İlimiz genelinde bizim üç noktada mamografi taramalarımız yapılıyor. İnebolu, Tosya ilçelerimizde ve merkez KETEM'de taramalarımız devam ediyor. Kanser erken teşhis edildiğinde yüzde 90'ın üzerinde sağ kalım sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

"2024 yılı içerisinde 5 bin 159 hastaya meme kanseri taraması yapıldı"

Kastamonu'da 2024 yılı içerisinde 5 bin 159 hastaya meme kanseri taramasının yapıldığını belirten Dr. Er, "İlimiz genelinde birinci basamaklarda 2024 yılı içerisinde 5 bin 159 hastaya meme kanseri taraması yapıldı. Bunlardan 336 hastamız bir üst basamağa sevk edildi ve 16 hastamıza meme kanseri teşhisi konularak erken evrede tedavilerine başlandı. Erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

"Vatandaşlarımızı KETEM'de yapılan taramalarımıza bekliyoruz"

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) görevli Dr. Şerife Betül Soylu da, "KETEM olarak meme, serviks (rahim ağzı) ve kolon (kalın bağırsak) kanserine bakıyoruz. Meme kanserini mamografi cihazıyla 2 yılda bir 40-69 yaş arası kadınlara yapıyoruz. Rahim ağzı kanseri taramasını da 30-65 yaş arası 5 yılda bir HPV tarama testi yapıyoruz. Bağırsak kanseri taramasını da 50-70 yaş arasındaki hem kadın hem de erkeklere Gaitada Gizli Kan (GGK) testi dediğimiz testlerle yapıyoruz. Bunu da 2 yılda bir hastalarımıza yapıyoruz. Burada yapılan taramaların hepsi ücretsizdir. Randevulu şekilde çalışıyoruz, hastalarımız bizlere ulaşarak randevularını alabilirler. Şüphelendiğimiz hastalarımızı burada takibe alıyoruz. Sorun çıkan hastalarımızı ise 2. basamak hastanelere yönlendiriyoruz. Bu sayede sonuçlarının erken çıkması ve gerekli tedavilerine erken başlanmasını sağlamış oluyoruz. Ekim ayı bilindiği üzere meme kanseri farkındalık ayıdır. Bu yüzden de hepimiz pembe giyindik. Bütün vatandaşlarımızı KETEM'de yapılan taramalarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"KETEM'e getirildik ve hastalığım ortaya çıktı"

Azdavay'dan belediye görevlileri KETEM'e getirildiği ve burada muayene olduğunu Neriman Er ise, "Benim burada teşhisim kondu, takibe alındım. Birkaç sene takipte kaldı. Daha sonra şüphelenip genel cerraha gönderdiler. Genel cerrah ultrason istedi. Ultrasonda hastalığım belli oldu ve ameliyatımı oldum. Bir buçuk yıl oldu. Şu anda iyiyim. Üç aylık kontrolüm var. Eğer KETEM'e beni getirmeselerdi hiç haberim olmazdı. Daha önce burayı bilmiyordum" diye konuştu. - KASTAMONU