Fırat Nehri ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi - Son Dakika
30.05.2026 11:15  Güncelleme: 11:27
Kurban Bayramı tatilinde Şanlıurfa'ya gelen vatandaşlar, Birecik ilçesindeki Fırat Nehri kıyısına akın etti. Yoğunluk nedeniyle trafik kilitlenirken, polis ve zabıta ekipleri sürücüleri otoparklara yönlendirdi. Ziyaretçiler nehir kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Kurban Bayramı tatilinde Şanlıurfa'ya gelen vatandaşlar, suyun bol olduğu bölgelere akın ederek buralarda zaman geçiriyor. Özellikle Birecik ilçesindeki Fırat Nehri kıyısına akın eden vatandaşlar, bölgede yoğunluk oluşmasına neden oldu. Zaman zaman araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlenme noktasına geldi. Emniyet ekipleri ile zabıta, Birecik Köprüsü ve sahil yolunda oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için büyük çaba harcadı. Polis ve zabıta ekipleri tarafından otoparklara yönlendirilen sürücüler, araçlarını park ettikten sonra aileleriyle birlikte Fırat Nehri kıyısındaki restoran ve kafelerde zaman geçirdi. Birecik Köprüsü'nün gece manzarası eşliğinde yemek yiyerek çay içen vatandaşlar, sahil yolunda da yürüyüş yaptı. Birecik Belediyesi ekipleri, işletmelerde denetimlerini sıklaştırarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmeye çalıştı.

Fırat Nehri kıyısında işletmesi bulunan Ahmet Kurt, yaşanan yoğunluk ve ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Fırat Nehri, Etkinlikler, Şanlıurfa, Güvenlik, Birecik, Ekonomi, Turizm, Zabıta, Trafik, Polis, Yaşam, Yerel, Son Dakika

