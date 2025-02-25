Kuşadası'nda Halk Dansları Kurslarına Yoğun İlgi

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Farklı yörelere ait halk dansları Kuşadası'nda yaşatılıyor

AYDIN - Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü tarafından ücretsiz olarak düzenlenen halk dansları kursları, yoğun ilgi görüyor. Kent merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde verilen kurslara katılan çocuk, genç ve yetişkinler Türkiye'nin farklı yörelerine ait geleneksel kültürler ile tanışıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin her yaş grubundan Kuşadalıyı, halk danslarıyla tanıştırmak için kurduğu KUŞADANS'ın ücretsiz kursları devam ediyor. Kentin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunmanın yanı sıra halk danslarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla verilen kurslara 5-7, 8-12, 13-17 ve 18 yaş üstü Kuşadalılar katılabiliyor. Aydın, Muğla, Konya, Fethiye, Bodrum ve Gaziantep yörelerine ait halk dansları figürlerinin öğretildiği kurslara yoğun ilgi gösteriliyor. Kurslar Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Tarım Kredi Kooperatifi İş Merkezi'nin zemin katında bulunan salonda, çarşamba günleri ise Davutlar ve Güzelçamlı düğün salonlarında veriliyor.

Yavansu Mahallesi'nde yaşayan Cevat Beyhan, Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği halk oyunları kursunu çok faydalı bulduğunu belirterek, "Ben her Cumartesi günü kursa oğlumu getiriyorum. Oğlum burada kendi akranlarıyla tanışıp, sosyalleşme imkanı bulurken aynı zamanda kültürümüzü de öğreniyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" dedi.

Ev hanımı olan Zeliha Güçlü ise, "Ben halk oyunlarına çok ilgi duyuyorum. Bu nedenle düzenli olarak kurslara katılıyorum. Ülkemizde çok geniş bir halk oyunları kültürü var ve bunları öğrenmek bana mutluluk veriyor. Ayrıca kızımı da kursa getiriyorum" diye konuştu.