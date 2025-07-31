Kuşadası’nda Hobi Bahçesi Satışlarına Dikkat

Kuşadası Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Ziraat Mühendisi Hasan Göçmen, son dönemde artan "Hobi Bahçesi Satışları" konusunda vatandaşları uyardı. Göçmen, doğayla iç içe yaşam hayaliyle yola çıkan pek çok kişinin, yasal olmayan ve imara aykırı bu satışlarla kandırıldığını söyledi.

Göçmen, vatandaşların özellikle pandemi süreciyle birlikte doğaya yöneldiğinin altını çizerek, "Maalesef insanlarımızın bu doğal ihtiyaç talebi bazı kesimlerce suiistimal edildi ve hala ediliyor. İnsanların sosyal hayattan uzaklaşması, doğayla baş başa kalma arzusunu arttı. Bu süreçte "hobi bahçeleri" hem bir kaçış hem yatırım aracı olarak görülmeye başlandı. Ancak bu ilgi, bazı fırsatçıların tarım arazilerini yasa dışı şekilde parçalayıp satmalarıyla büyük bir rant kapısına dönüştü. Bazı girişimciler gayrimenkul kooperatifi kurarak tüzel kişilik oluşturuyor. Ardından, imar planı dışında kalan tarım arazilerini uygun fiyata satın alıyor. Bu araziler, 250 metrekare gibi küçük parçalara bölünüp, "tatil köyü", "eko farm", "hobi bahçesi" gibi isimlerle fahiş fiyatlara satılıyor. Örneğin 10 bin metrekare bir arazi 5 milyon TL'ye alınıyor. Kroki üzerinde 250 metrekarelik 40 parçaya ayrılıyor. Her biri 1 milyon TL'den "kooperatif hissesi" olarak satılıyor. Böylece aracı firma, yüzde 800'e varan kar elde ediyor. Ancak burada vatandaşa verilen hiçbir tapu yok" dedi.

"Para cezaları uygulanmaya başladı"

Göçmen açıklamasının devamında, "Tarımsal araziler, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na göre belirli büyüklüklerin altına bölünemiyor. Tarla vasfında en az 20 bin metrekare, dikili tarım arazilerinde en az 5 bin metrekare, Örtü altı tarım alanlarında ise en az 3 bin metrekare olması gerekiyor. Bu yüzden 250 metrekarelik parçalara ne tapu verilebiliyor, ne de konut yapılabiliyor. Araziler tek tapu halinde kooperatif adına kalıyor. Vatandaşın e-Devlet'te kooperatif ortağı olarak görünmesi, mülkiyet hakkı sağlamıyor. İzmir, Ankara, Konya gibi birçok ilde bu tür hobi bahçeleri ve kaçak yapılar için yıkım kararları ve idari para cezaları uygulanmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tiny House olarak bilinen tekerlekli evler için de cezai işlemler başlatmış durumda. Kuşadası Belediyesi de ilçede bu tür izinsiz yapılaşmaların önüne geçmek amacıyla 5403 ve 3194 sayılı kanunlara aykırı uygulamalara karşı etkin tedbirler alıyor" şeklinde konuştu.

"Satın almadan önce mutlaka sorgulayın"

Meclis Üyesi Göçmen vatandaşlara sonradan mağdur durumuna düşmemeleri için şu çağrıda bulundu: "Vatandaşlarımız, uygun fiyata arazi alma hevesiyle yasal haklarını kaybediyor, ciddi cezalarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu tür aldatıcı satışlara karşı çevrenizi uyarın. Hobi bahçesi, eko farm, tatil köyü adı altında tarım arazisi satanları ya da izinsiz yapı yapanları Kuşadası Belediyemize veya Tarım İlçe Müdürlüğü'ne bildirin. Vatandaşlarımız, uygun fiyata arazi alma hevesiyle yasal haklarını kaybediyor, ciddi cezalarla karşı karşıya kalabiliyor" - AYDIN