Kütahya'da Anadolu Halı Sahası Yenilendi - Son Dakika
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Kütahya'da Anadolu Halı Sahası Yenilendi

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Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve Gençlik Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, Kütahya Anadolu Aile Derneği bünyesinde yenilenen Anadolu Halı Sahası'nı ziyaret etti ve devam eden sportif etkinlikler hakkında bilgi aldı.

13.08.2024 22:29
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Kütahya'da Anadolu Halı Sahası yenilendi

KÜTAHYA - Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve Gençlik Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, Kütahya Anadolu Aile Derneği bünyesinde yenilenen Anadolu Halı Sahasını ziyaret etti ve devam eden sportif etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Vali Işın yaptığı açıklamada, "Çocukların eğlenebileceği, dinlenebileceği ve keyif alabileceği zaman ayırmak lazım. Sürekli monoton bir eğitim verildiğinde çocuklar için süreç çekici olmaktan çıkar, dikkatleri dağılmaya başlar. Dolayısıyla çocukların dikkatini çekebilecek etkinliklere zaman ayırmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Programın, Kütahya Aile Derneği bünyesinde olan Anadolu Halı Sahasında yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme yapma amacıyla düzenlendiğini söyleyen Anadolu Aile Derneği Başkanı Ahmet Dalgıran, "Şu an halı sahamızda Konyaspor Futbol Okullarımız var, Termikspor ve Bahçelievler Spor Kulübü var. Ayrıca yaz Kur'an kurslarımız var. Halı sahamızın halısı değişti, çocuklarımız bu imkanlardan daha güzel bir şekilde faydalanmaktadırlar. Bu noktada vekillerimize, Valimize ve Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

Kütahya\'da Anadolu Halı Sahası Yenilendi
Kaynak: İHA

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