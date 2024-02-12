\'Leyla Hanım\' Belgesel Filmi, Görkemli Bir Galayla İzmitlilerle Buluştu

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Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan 'Leyla Hanım' belgesel filminin galası, dün Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde çok sayıda İzmitlinin katılımıyla yapıldı.

Türkiye'de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan'ın hayatını anlatan dökü-drama türünde filmi görmek için İzmitliler dün Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ne akın etti.

Gala öncesi film ekibi kırmızı halı seremonisi ile salona giriş yaptı. Bu alanda oyuncular vatandaşlarla buluştu. Ünlü isimlerin röportajlar verdiği, halkı selamladığı konuşmalar büyük alkış aldı. Ardından ana salon ve aynı anda kurulu dev ekranlardan ilk gösterimini yapan duygusal anlar yaşattı.

Program sonunda filmin yönetmenine, oyunculara, teknik ekibe, filme katkı sunan isimlere, Leyla Atakan, İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel'in ailelerin plaketleri takdim edildi.

Programa TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler, siyasi parti il başkanları ve yöneticileri, Leyla Atakan, İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel'in aileleri, önceki dönem belediye başkanları, milletvekilleri, muhtarlar, STK ve dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

USTA OYUNCU KADROSU

Filmde yer alan usta oyuncuların da katıldığı galada, oyunculara büyük ilgi vardı. Yönetmenliğini İlke İşisağ'ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde'nin üstlendiği filmde Leyla Atakan'ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırıyor. Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül de filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

BİRÇOK NOKTADA GÖSTERİM YAPILDI

Vatandaşlar ana salonda kurulan dev sinema perdesinin yanı sıra fuaye alanları ve bahçe kısmında kurulan LED ekranlar ve televizyonlardan da filmi aynı anda izledi. Yoğun ilgiden dolayısıyla salonda vatandaşlar Leyla Hanım filmini eş zamanlı olarak saat 19.30'da Arasta Park 2 ve 5 No'lu sinema salonlarında ücretsiz olarak izledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gala programında yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Leyla Atakan, İzmit'in ablası. O herkesin ablası olabilecek kadar samimiyeti ve halkçı yaklaşımı yüksek olan ve sadece İzmit'in değil Türkiye'nin gururu. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği, seçme ve seçilme hakkının sembolüdür Leyla Atakan. Sadece İzmit'in değil, ülkemizin tarihine altın harflerle yazılmış bir lider, bir öncü, bir kahraman Leyla Atakan.

Kadının özellikle o imkansız yıllarda, 'kadın başına' neler başarabileceğinin en büyük kanıtıdır Leyla Atakan. 1968 yılında, doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı. Bizi bu projeye iten nedenlerden bir tanesi Türkiye'nin serbest seçimle seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olmasına rağmen ne yazık ki Türkiye bundan çok fazla haberdar değildi. Çoğu zaman İzmitlilere bile hatırlatmak gerekiyordu.

Kaynaklara baktığınızda Leyla Atakan ne yazık ki ilk kadın belediye başkanı olarak geçmiyor. Hep Müfide İlhan Mersin yazar ama Müfide Hanım iki dereceli sistemle yani önce meclis üyeleri ardından meclisin içinden seçilen belediye başkanıdır Müfide Hanım. Leyla Atakan ise halkın iradesini doğrudan sandığa yansıtarak belediye başkanı seçilmiştir. Seçildiğinde Türkiye'de yer yerinden oynamış. Bu projeye başlama nedenimiz bunu daha fazla duyurmak, daha fazla anlatmak ve tüm Türkiye'nin bunu bilmesini sağlamaktı.

"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELDİ"

Leyla Atakan, tüm İzmit halkının erkeğiyle kadınıyla, işçisiyle memuruyla, köylüsüyle kentlisiyle sadece bir siyasetçi olarak değil, bir kadın olarak da güvenini kazanan çok değerli bir isimdi. Türkiye'de bir kadın olarak var olmanın, sesini duyurmanın çok zor olduğu dönemde, bu zorlukların üstesinden gelen iradenin de bir kanıtıydı. Gençlik yıllarında başladığı toplum hizmetleri, hayatının her döneminde devam etti. Yardımseverler Derneği, Veremle Savaş Derneği ve Türk Kadınlar Birliği'nde hep daha iyi bir toplum için hizmet etti.

"KISA SÜREDE ÇOK İŞ BAŞARDI"

Kendisini doğduğu kente ve insanlarına adayan Leyla Atakan, 1968 yerel seçimlerinde İzmit Belediye başkanlığına aday olduğunda sadece 43 yaşındaydı. ve tarihin sayfalarına 'Halkın oylarıyla doğrudan seçilmiş, sandıktan belediye başkanı olarak çıkabilmiş, ilk kadın belediye başkanı' olarak geçti. Bu kentimiz için büyük bir gurur kaynağı. İzmit'in imar planını çıkardı. Kooperatiflere arsa verdi. Yüzlerce kişiyi ev sahibi yaptı. Kente sonradan adını taşıyacak deniz kıyısına güzel bir nikah salonu kazandırdı. Kent merkezindeki küçücük terminali geniş bir alana taşıdı. Köylere doktorlar göndererek halkın muayene olmasını sağladı.

"YENİ YAPILAN YERİ LEYLA ATAKAN'A İTHAF EDELİM"

Körfezin bataklığını kurutarak Kocaeli Fuarı'nı kurdu. İzmir Fuarı'ndan sonra Türkiye'nin en çok ziyaret edilen fuarı oldu. Bu fuarı sadece 43 günde tamamlamış. Şu anda çok üzgünüm ki o fuar yıkılıyor. O fuardaki anılar gidiyor. Yerine yapılacak işleri şu anda yetkililer belirleyecektir ama benim bu kente bir önerim var: Madem daha güzel bir şey yapacağız diyerek yeni bir şey yapıyoruz gelin oranın adını Leyla Atakan'a ithaf edelim ve oranın ismi Leyla Atakan Fuarı olsun. Anıları silmeyelim. Geçmişi kaybedersek geleceğe vizyon koyamayız. Geçmişin anıları kentlilik bilinci için çok kıymetlidir.

Başlattığı asfalt ve yol ıslah çalışmalarıyla İzmit halkının sevgisini kazandı. Verem Hastanesi açtı. Kocaelispor 'a büyük destek verdiği için Kocaelispor'un 'koruyucu başkanı' seçildi. Kısa süren belediye başkanlığındaki yaptığı hizmetleri, bugün bile kentimizin çehresini şekillendirmeye devam ediyor. Bundan tam 53 yıl önce bugün, 11 Şubat 1971'de, Leyla Atakan ve beraberindeki meclis üyeleri; İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay İzmit'e dönerken geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamlarını yitirdiler. Buradan bir kez daha Leyla Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum.

Onun erken vefatı, tüm İzmit halkı ve Türkiye için hala acı bir hatıra. Ama Leyla Atakan'ın mirası yaşamının ve liderliğinin verdiği ilhamla yaşamaya devam ediyor. Onun anısını yaşatmak, başarılarını ve ideallerini gelecek nesillere aktarmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir onur. İstedik ki anmalar sadece mezar başında olmasın. Sanatla birlikte bir eser bırakalım bu kente dedik. Gelecek kuşaklar onu önemli bir eserle tanısın istedik ve Leyla Hanım film projesi ortaya çıktı. Bu projede bizlere destek olan değerli ailelere, Kolaylı ailesine, Özbay Ailesine, Yüksel Ailesine ve o dönemde kayıtları tutan Kazım Ertek ve değerli çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.

"GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ"

Leyla Atakan'ın görüntülerini belediye uhdesine aldık ama hiçbir videoda sesi yok. Leyla Atakan'ın kendi sesiyle hiçbir görüntüsünü bulamadık. Biz gerçekten mış gibi yaparak değil Leyla Atakan'ın anısını yaşatabilmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle genç yönetmenimiz ilke İşisağ, idari yapımcımız Koral Altın'a, başrol oyuncumuz Özge Borak olmak üzere Bekir Aksoy, Devrim Nas, Beyti Engin, Serhan Arslan, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, teknik ekibimize, değerli ailelere ve senaryo danışmanımız Gani Müjde'ye, değerli eşi Belma Canciğer'e, herkese samimiyetle teşekkürü borç bilirim.

"BU FİLMİ TÜM TÜRKİYE'YE İZLETMEK İSTİYORUZ"

Bu film sadece Leyla Atakan'ın anısı için yapılmış bir film değildir. Geçmiş dönemde görev yapmış kıymetli belediye başkanlarımız Erol Köse, Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya, Metin Alan bütün üstatlarımıza, bu kente emeği geçmiş, bu kente iz bırakmış, bu kente hizmet etmiş, çok kıymetli belediye başkanlarımıza saygımızın, sevgimizin, hürmetimizin bir göstergesidir. Onlara da armağanımız olsun. Bu film sosyal demokrat anlayışı bu kente getiren bütün belediye başkanlarımız içindir. Önümüzdeki haftalarda Pera Müzesi'nde özel gösterimimiz olacak. Özel gösterim sonrasında da bu filmimizin tüm Türkiye'de izlenebilmesi için girişimlerimiz devam edecek. Bu filmi tüm Türkiye'ye izletmek, duyurmak istiyoruz."