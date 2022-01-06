Libya'da esaretten kurtarılan Türk vatandaşları AHİM'e gidecek - Son Dakika

Libya'da yaklaşık 2 yıl alıkonulduktan sonra kurtarılan Türk vatandaşlarından İlker Sağlık ve Nurettin Çalık, arkadaş ziyareti için geldikleri Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Libya'da yaşadıklarını anlattı.

İlker Sağlık ve Nurettin Çalık, mağduriyetlerinin giderilmesi için AHİM'e dava açacaklarını belirtti. Cezaevinde esaret altındayken bedeni ve ruhi şiddete maruz kaldıklarını belirten İlker Sağlık, "Libya'da cezaevine atılmamızın tek sebebi Türk olmamız idi. Yakalandığımız gün iş yerimize baskın oldu. Bize Türk müsünüz diye soruldu. Evet deyince bizi apar topar alıp cezaevine koydular. Biz burada işçiyiz, bizim suçumuz yok dedik. Bize Türk olmamızın yeterli olduğunu söylediler. Cezaevinde 2 yıl çok kötü günler geçirdik. Dayak yedik, işkence gördük, psikolojik baskılara maruz kaldık. Hasta olduk, ilaç bile vermediler. 2 yıl boyunca çok sıkıntı çektik. Ancak biz devletimize güveniyorduk, elbet bizi oradan kurtaracağını biliyorduk. Umutluyduk, umudumuzu hiç kaybetmedik. Devletimizin girişimleri sonucu hürriyetimize kavuştuk. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Bizim 2 yıl sürede maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Bu yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Libya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmak istiyoruz. Ancak nasıl dava açılacak onu bilmiyoruz ve destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

2 yıllık esaretten kurtuldukları için çok sevinçli olduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Nurettin Çalık ise, "Libya'ya çalışmaya gittik. İlker arkadaşımın tatlıcı dükkanı vardı, beraber çalışıyorduk. Askerlere bütün Türkleri toplayın demişler, bizi işyerinden aldılar. Çok ızdırap çektik. Bizi ajan ve istihbaratçı suçlamasıyla cezaevine attılar. Cezaevinde çok kötü şeylerle karşılaştık. Hasta olduk, yaramıza merhem bile vermediler. Hakaret, küfür ve dayak vardı. Bir şey isteyince, "Tayyip Erdoğan getirsin, o size baksın" diyorlardı. Ama biz umutluyduk. Devletimizin güçlü olduğunu biliyorduk. Bizi elin cezaevlerinde bırakmayacağını biliyorduk. Allah devletimize razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MİT Başkanı Hakan Fidan'a ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. 2 yıl maddi manevi kayıplarımız oldu. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AHİM) tazminat davası açmak istiyoruz. Bu konuda nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda destek bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR