Lise Öğrencisi 2 Antik Sikke Buldu - Son Dakika
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Lise Öğrencisi 2 Antik Sikke Buldu

Lise Öğrencisi 2 Antik Sikke Buldu

Antalya'da bir lise öğrencisi, piknikte bulduğu 2 antik sikkeyi müzeye teslim etti.

13.02.2025 10:56
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Antalya'da bir lise öğrencisi, hafta sonu ailesiyle gittiği piknik alanında Roma ve Doğu Roma dönemine ait 2 bronz sikke buldu. Genç, bin yıllık olduğu tahmin edilen sikkeleri babası ile birlikte Side Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi'nde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Kamil Girgin, hafta sonu ailesiyle pikniğe gitti. Antik eşyalara meraklı olan Girgin, piknik alanındaki yıkıntılar içerisinde gezinirken toprağın içerisinde bir çömlek parçası buldu. Çömleği kaldıran Girgin, toprağın içerisine karışmış iki eski para buldu. Girgin, bulduğu sikkeleri ailesiyle birlikte Side Müze Müdürlüğüne giderek teslim etti.

Kamil Girgin, "Babam, annem ve kardeşlerim hep birlikte ailecek gezmeye gitmiştik. Orman içerisinde yığıntı taşlar gördüm. Yakınına gittiğim zaman çok sayıda kırmızı renkli çömlek parçaları buldum" dedi.

Tatil dönemlerinde ailesi ile birlikte müze ve ören yerlerini gezdiklerini ve her zaman dikkatinin çektiğini söyleyen Girgin, "Ailemle her tatil döneminde çok fazla müze gezdiğimiz için ören yerleri, eski eşyalar gibi şeyler her zaman dikkatimi çeker. Bu yıkıntılar içerisinde gezinirken toprağın içerisinde bir çömlek parçasının ucunu gördüm. Merak edip kaldırdığımda toprağın içerisine karışmış iki tane eski para buldum. Bulduğum çömlek parçaları ve paraları annem ile babamın yanına götürdüm. Annem tarih öğretmeni olduğu için bu paraların tarihi eser olabileceğini, müzeye teslim etmemiz gerektiğini söyledi" diye konuştu.

Girgin, şöyle devam etti:

"Bize en yakın müze Manavgat Side Müzesi olduğu için babamla birlikte iki çömlek parçası ve iki eski parayı alarak Side Müze Müdürlüğüne gittik. Müzeye teslim ettik. Teslim alındığına dair tutanak tuttular. Çömlek parçalarını aldığımız yere bırakmamız için bize geri verdiler. Sikkelerin birinin Doğu Roma, diğerinin de Roma dönemine ait bronz sikke olduğunu öğrendik. Paraların ise değeri konusunda bir komisyon kurulacakmış. Bu komisyonun taktiri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından para ödülü ile ödüllendirileceğim söylendi ve Side Müze Müdürü bizim bu tutumumuzdan dolayı teşekkür etti." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lise Öğrencisi 2 Antik Sikke Buldu - Son Dakika

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