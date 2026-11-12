Mahir Ünal Düzce'de Türkiye'nin düzen kurucu aktör olması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Mahir Ünal Düzce'de Türkiye'nin düzen kurucu aktör olması gerektiğini söyledi

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Mahir Ünal Düzce\'de Türkiye\'nin düzen kurucu aktör olması gerektiğini söyledi
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Mahir Ünal, Düzce Üniversitesi'ndeki 'Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı' konferansında Türkiye'nin yeni dünya düzeninde tali aktör değil düzen kurucu aktör olması gerektiğini söyledi. Programın sonunda Ünal'a belge ve hediye takdim edildi.

DÜZCE(İHA) – Türkiye Cumhuriyeti 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye'nin amacını konuşabilmek için büyük resme bakmak gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Türkiye Cumhuriyeti 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal, 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol üyeleri, Düzce Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Nedim Sözbir, Terörün ve şiddetin olmadığı, huzurun ve kardeşliğin güçlendiği bir Türkiye'nin, gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olduğuna dikkat çekerek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bilimde, eğitimde, teknolojide ve toplumsal yaşamın her alanında ortaya konulacak ilerlemenin, huzur ve güven ortamıyla birlikte daha fazla anlam kazanacağını vurguladı.

"Kültürel bütünlük siyasal bütünlüğün temeli"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Terörsüz Türkiye sürecini çok kıymetli bulduğunu ifade ederek, dünyadaki gelişmelere bakıldığında Türkiye'nin iç güvenliğini sağlam tutmasının ne kadar değerli olduğunun daha iyi anlaşıldığını dile getirdi. Mahir Ünal'ın Düzce Üniversitesi tarafından davet edilmesinin oldukça anlamlı olduğunu söyleyen Faruk Özlü, kültürel bütünlüğün siyasal bütünlüğün temeli olduğunun altını çizerek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Toplumlar meseleleri çözebildiği kadar gelişir"

Konferansını vermek üzere kürsüye davet edilen Mahir Ünal, insanların sahip olduğu bakış açısıyla sorunlara yöneldiğini ve bakış açısını da dilin belirlediğini ifade ederek, meselelere hangi bakış açısıyla yaklaşıldığının önemli olduğu vurgusunda bulundu. 2009'dan 2015 yılına kadar çözüm sürecinin içinde olduğunu ve Terörsüz Türkiye'nin amacını konuşabilmek için büyük resme bakmak gerektiğini dillendiren Ünal, süreci; jeopolitik, jeostratejik, tarih, kültürel miras ve medeniyet tasavvuru perspektifinden değerlendirdi. Büyük medeniyete sahip ülkelerin güncel meseleleri bir gelişim fırsatı olarak gördüğüne işaret eden Ünal, toplumların da meseleleri çözebildiği kadar geliştiğini sözlerine ekledi.

"Yeni bir dünya kurulurken Türkiye tali aktör değil, düzen kurucu aktör olmalıdır"

Terörsüz Türkiye'yi; Suriye'nin istikrara kavuşması, İsrail-İran Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve terör örgütlerinin vekalet unsuru olmaktan çıkması noktasında ele alan Mahir Ünal, süreci demokratikleşme, bölgesel kalkınma ve terörle mücadele parametreleri üzerinden açıkladı. Terörün bataklığının kurutulması sonucunda terör unsurlarının ülke dışına çıktığını ve kendini tasfiye ettiğini belirten Ünal, küresel sistemin çöktüğünü, uluslararası kurumların çalışmadığını ve dünyada bir belirsizliğin yaşandığını ifade etti. Yeni bir dünya kurulurken Türkiye'nin tali bir aktör değil, düzen kurucu bir aktör olması gerektiğine dikkat çeken Mahir Ünal; Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının, toplumsal mutabakat, mukavemet, kardeşlik ve birlikte yaşama deneyiminden geçtiğini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

"Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" adlı program, Rektör Nedim Sözbir ve Başkan Faruk Özlü tarafından Mahir Ünal'a belge ve hediye takdiminin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Konferans sonrasında Mahir Ünal, Düzce Üniversitesi Şeref Defteri'ni imzalayarak,. Nedim Sözbir'i de ziyaret etti.

Kaynak: İHA
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