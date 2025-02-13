Malatya'da Depremzedeler Yaşadıkları Mağduriyeti Dile Getiriyor

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Bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu! Adım adım ölüme böyle gitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!

(MALATYA)- Malatya'nın Yeşilyurt İlçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı yığma binaya, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ilk önce ağır hasar, sonra da hafif hasar verilince binada oturanlar mağdur oldu. Binanın ilk katında oturan Döne Sarıbaş, "Biz bunun içine nasıl girelim? Kedi, köpeğin bile girip de kalacak hali yoktur" dedi.

6 Şubat depremlerinden hasar alan 4 katlı yığma binaya yetkililer tarafından ağır hasar raporu verildi. Bunun üzerine binanın doğal gazı, elektriği, suyu kesildi ve etrafına güvenlik şeridi çekildi. Binanın yıkımı beklenirken, bina maliklerinden birinin itirazı üzerine ağır hasar durumunu hafif hasara çevrildi. Bu değişiklikle birlikte, ağır hasar nedeniyle kira yardımı alan kat maliklerinin kira yardımları da kesildi.

Bina sakinleri Döndü Sarıbaş ve Fatma İçyer, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek yetkililerden bir an önce sorunlarına çözüm bulmalarını istiyor.

"54 yıllık kolonsuz yığma bina"

Bina sakinlerinden Döndü Sarıbaş, binanın 1972 yılında kolonsuz yığma bina olarak inşa edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"52 yıllık mı oluyor, 54 yıllık mı? Kolsuz yığma bina. Depremin sabahında binamız çok sarsıldı. Zaten eski bir bina. Hemen dışarı çıktık. Gittim, oğlum Ankara'dan geldi, bizi götürdü. Onuncu günü geldim, kapıyı açtım, içeriye girdiler. Duvarları kırdılar. Kolonsuz olduğu zaten ortaya çıktı, tespit edildi. Ağır hasar verdiler. Polis şerit çekti. Belediye de elektrik, su, doğal gazı kesti. Ağır hasarlı evde bize iki ay kira ödendi.

İki ay kira ödendikten sonra, üçüncü kattaki komşu adam gidiyor, buradan il dışından birilerini getiriyor. Ağır hasardan orta hasara gelmeden, hafif hasara çevirtiyorlar. Sonra bizim kiramızı kestiler. Hafif hasarda bina kaldı. Mahkemeye verdik. İki senedir daha ben konteyner alamadım. Hekimhan'da kalıyorum, gidip geliyorum. Rahatsızım, ameliyat oldum Ankara'da. Tekrar yine burada ameliyat olmam gerekiyor. Ama konteyner bile vermediler ki, ameliyattan çıkınca gelip konteynerda kalayım. Şu ev 54 yıllık kolonsuz yığma bina. Bu ağır hasarlı evi bu hale getirdiler.

"Kedi, köpek bile girip kalamaz"

Ben bu evin rezerve alanına girmesini istiyorum. Biz bunun içine nasıl girelim? Kedi, köpek bile girip de kalacak hali yoktur. Eşyalar boşalınca, kapı, pencere hepsini çaldılar. Benim eşyalarımı çaldılar. Saatleri falan hepsini sökmüş hırsızlar."

"Bir an önce yıkılsın, evimize taşınalım"

Bina sakinlerinden Fatma İçyer, "Sorun, vallahi işte böyle. Hasarlı biz de perişan oluyoruz. Ortalıkta oraya git, buraya git. Çocuklar var, çocukların okuması var. Sıkıntı çekiyoruz yani. Burası bir an önce yatsa, evimize taşınırız. Burası ağır hasarlıydı. Ne olduysa hafif hasara çevirdiler yani" diye konuştu.

Döne Sarıbaş, yetkililerden bir an önce sorunlarına çözüm beklediklerini belirterek, "Devlete yani Murat Kurum'a, gerekli kurumlar buna bir el atsın. Biz perişanız" ifadelerini kullandı.