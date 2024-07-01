Malatya'da Maddi İmkansızlıklarla Mücadele Eden Aileye Destek - Son Dakika
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Malatya'da Maddi İmkansızlıklarla Mücadele Eden Aileye Destek

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle tek bir odada beş kişi yaşayan Sülün ailesi, yeni evlerine kavuşmak için destek bekliyor. Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, aileye kışa kadar ev yapma sözü verdi.

01.07.2024 16:30  Güncelleme: 18:33
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(MALATYA) - Malatya'nın Arguvan ilçesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle tek bir odada beş kişi yaşayan Sülün ailesi, yeni evlerine kavuşmak için destek bekliyor. Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, aileye kışa kadar ev yapma sözü verdi.

Arguvan ilçesi Kınık köyünde yaşayan Sülün ailesi maddi imkansızlıklar nedeniyle tek bir odada beş kişi yaşıyor. Engelli çocukları bulunan aileye Arguvan Belediyesi destek olacağını açıklarken; Arguvanlı dernekler ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle aileye yeni bir ev yapılması planlanıyor.

Sülün ailesini ziyaret eden Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren şunları söyledi:

"Kınık mezramızdaki beş kişilik ailemiz, çocuklarının doğuştan buyana yaşadıkları bir rahatsızlıkları var ve mecburiyetten ekonomik nedenlerden dolayı köyde yaşamak zorundalar. Fakat oturdukları ev bir odalı yani hepsi bir odanın içerisinde kalıyor. İmkansızlıklardan dolayı da başka bir yerde ev yapamıyorlar. Kaldıkları yerde kendilerine ait değil. Buradaki aile rahatsız, mağdur ve beşi de bir odada kalmak zorunda. Bizler buna duyarsız kalmadık, kalmamamızda gerekiyor. Ailemizin kışa kadar bir ev yapılarak içine girmeleri için gerekli bütün gayreti göstereceğiz. Bu insani bir görev ve yapmamız gerekiyor."

"Başka yerimiz yok"

Baba Sadık Sülün, 7 kişi aynı odada kaldıklarını ifade ederek "Her şeyden önce başkanımıza teşekkür ediyorum. Benden daha çok yardımcı oluyor. Benim kovalayacağım işleri başkan kovalıyor. Allah bin kere razı olsun. Şu an 7 kişi bu odada kalıyoruz. Başka yerimiz yok ki yatağımızı serelim. Yataklarımızın hepsi burada" diye konuştu.

Anne Zeynep Sülün ise "Beş kişi yaşıyoruz. Oğlum geldi ama geri gitti, yapamadı. Yer yok, bir şey yok. Allah yine sizlerden bin kere razı olsun. Yapacak bir şey yok" dedi.

Engeli nedeniyle tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Feride Sülün ise "İnancım yok ama umudum çok. İçimde hiç olmayacak diye bir şey yok. İnsanlar arıyoruz, çağırıyoruz gelmiyorlar, kimseyi bulamıyoruz. Sanki hiç olmayacakmış gibi ama umudumu da kaybetmiyorum" diye konuştu. Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, Feride Sülün'ün sözleri üzerine "Biz sana adam bulacağız. Evi yapacağımız yerde küçük bir sorunumuz var. Onu çözdük mü elbirliğiyle, Arguvan Türkü Festivalini atlattıktan sonra hızlı bir şekilde size destek olacağız. Seni bu mağduriyetten kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Maddi İmkansızlıklarla Mücadele Eden Aileye Destek - Son Dakika

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