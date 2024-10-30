Malatya\'da Yerinde Dönüşüm Toplantısı Gergin Geçti

Yerel

(MALATYA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Müteahhitler Derneği (MİMDER) ortaklığı ile düzenlenen yerinde dönüşüm toplantısında dile getirilen soru ve sorunlar tansiyonu yükseltti. Basının davet edildiği toplantı, soru cevap kısmında müteahhitlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirmesiyle birlikte toplantının bu evresinin basına kapalı olduğu ifade edilerek basın, salondan çıkartıldı.

Malatya Nikah Sarayı'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MİMDER ortaklığı ile yerinde dönüşüm projelerinin hızlandırılması için bugün toplantı yapıldı. Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Vekili Cengiz Başer, Yerinde Dönüşüm Dairesi Başkanı Mustafa İnan, ilgili birim amirleri, müteahhitler, mimarlar ve basın mensupları katıldı.

Malatya'da yerinde dönüşümün ele alındığı toplantıda MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığına dikkati çekerek, "Depremin üzerinden 1,5 yılı aşkın bir zaman geçti ama Malatya'da yerinde dönüşümle alakalı maalesef bir yol alamadığımızı, şu anda ben baktığımız zaman özellikle Malatya'da belli başlı firmaların, Malatya'nın yerel firmalarının hala yerinde dönüşümde işin içerisine tam anlamıyla giremediğini gözlemlemekteyim. Bu da bir sıkıntı olduğunun, işin içine girememesinin Malatya'da yeni mağduriyetler doğuracağını, Malatya'da vatandaşımızın bu noktada mağduriyet yaşayabileceğini gözlemlemekteyiz, düşünmekteyiz" dedi.

Bayram Taşkın'dan öz eleştiri

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise yılbaşına kadar rezerv alanlardaki tahliyeleri bitirmeyi hedeflerini söyledi. Başkan Taşkın, yerinde döşüm için ise "Eksik kaldığımız bir yanımız var. Yerinde dönüşümde umulan seviyede değiliz. Artımızın da eksimizin de farkındayız" diye konuştu. Başkan Taşkın, bunun nedeninin sadece kamu kurumları olmadığını; başta ev sahiplerinin bir araya gelerek çoğunluğu elde etmesinin ardından müteahhitlerin, mimarların, çevre şehirciliğin, belediyelerin olduğunu belirtti.

AK Partili Er, adaleti sorguladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Yanlış bir algıyla, sanki Malatya'da bir şey olmamış gibi Gaziantep'den de daha düşük hibeler almışız. Maalesef üzülerek söylüyorum. ve hakikaten bir yıl aşağı yukarı nerden baksan birazcık çok geriden gitmişiz. Hep bir eleştiriydi. Malatya hep geriden geliyor, hakikaten dedim ya ödenek Hatay 380 milyon, Maraş 260 milyon, Gaziantep 177 milyon ve Malatya 155 milyon Euro almış. Şaka gibi bir şey bu. Başkana, Şükrü Karetepe'ye dedim ki 'Bu nasıl adalet, bu nasıl şey? Sizin siyasiler, 'Her şey yolunda' dediniz" diye konuştu.

Müteahhit Yusuf Büyük: "Rezerv alan içinde kalan arsaların durumu belirsiz"

Açıklamaların ardından soru-cevap kısmında rezerv alanlarda yaşanan imar sorunlarına değinen müteahhitler, aylardır beklediklerini söyledi.

Malatya'da müteahhit olan Yusuf Büyük, rezerv alan içinde kalan arsaların durumunun belirsiz olduğunu belirterek, muhatap bulamadıklarını söyledi. Daha önce oturma ruhsatı aldıkları arsaların rezerv alan içinde kaldığını söyleyen Büyük, "Oturma ruhsatını almışım. Ben halka ne diyeceğim? Kime derdimi anlatayım? Başka bir yer varsa başka yere anlatayım" dedi.

Büyük'ün sözlerine deprem sonrasında halkın rezerv alan istediği yönünde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay müdahalede bulundu. Bunun üzerine Büyük, "Halka göre mi olacak? Şaban'ın bir filmi var, hortuma göre mi kıbleye göre mi? Kime göre yapılacak bu iş? Biz bitmişiz. Bostanbaşı'nda 2 tane yer rezerve girdi. Başka yok. Neye göre yapılıyor? Neymiş, çevre şehircilikte çalışan bir adam varmış, o yapıyormuş. Böyle mi olacak?" diye konuştu.

Büyük'ün bu tepkisi üzerine Başkan Sami Er, böyle bir durumun asla söz konusu olmayacağını belirterek, "Adaletli olacağımızı, şeffaf olacağımızı, hesap verilebilir olacağımız biz söyledik" ifadesini kullandı.