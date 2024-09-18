Malatya Kavun Üreticileri Tehlikede: Fiyatlar Yüksek Maliyetlerin Altında Kalıyor

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(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, " Arguvan, her yıl ekilen hem sulu hem susuz kavunun olduğu bir bölge. Geçen yıl kilosu 7,5 TL'den alıcı bulan kavun, şu anda kilosu 2,5- 3 TL'ye alıcı bulmuyor. Mazot geçen sene 18- 20 lira civarındayken, bu sene 44- 45 lira, işçilik 400- 450 lira iken bu sene en az bin TL, sulama suyu aynı şekilde, gübre iki buçuk kat, ilaç üç kat artmış ama kavunun fiyatı yarıdan daha fazla düşmüş durumda. Böyle devam ederse gelecek yıl Malatya'da da Türkiye'de de kimse ekip biçmeyecek" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ile birlikte Arguvan Yukarı Sülmenli Mahalle Muhtarı Atamer Çamur'u ziyaret ederek bölgedeki kavun üretimi ile ilgili bilgi aldı. Arguvan'da kavun üreticiliği yapan Çamur, şunları söyledi:

"Maliyetleri kurtarması için 8 liranın üzerinde olmalı"

"Kavun üreticisiyim, kavun üretiyoruz. Geçen yıl 400 liraya çalıştırdığımız işçinin yevmiyesi bu yıl bin lira. Maliyetler; çekirdek, damlama hortumu, mazot fiyatları üçe katlanmasına rağmen geçen yıl kilosunu 7,5 liraya sattığımız kavunu bu yıl 2,5 liraya alıyorlar. 3 liraya alıcı bulamıyoruz. Kavun tüccarları gelip tarladan kilosu 2,5 liraya kavun alıyorlar. Bu rakam kavuna yaptığımız masrafın yüzde 30'unu bile çıkarmıyor. Bataktayız. Ne yapacağız; ürün tarlada kalacak. Yapacağımız bir şey yok. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama bizimle ilgilenen, bizi duyan hiç kimse yok. Bizi kendi halimize bırakmışlar, 'ölün, bitin' diyorlar. Kavunun kilogram fiyatının 8 liranın üzerinde olması gerekiyor. Bu maliyetleri kurtarması için 8 liranın üzerinde olmalı, altındaki fiyat bizi bitirir. Arguvan'daki kavun üreticilerinin tamamının hali böyle."

"Gelecek yıl Arguvan'da kavun ekecek çiftçi bulamayacağız"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şunları söyledi:

"Birçok köy sonbahardaki gelirini ve geleceğini kavuna bağlamış durumda. Arguvan, her yıl ekilen hem sulu hem susuz kavunun olduğu bir bölge. Geçen yıl kilosu 7,5 TL'den alıcı bulan kavun, şu anda kilosu 2,5- 3 TL'ye alıcı bulmuyor. Mazot geçen sene 18- 20 lira civarındayken, bu sene 44- 45 lira, işçilik 400- 450 lira iken bu sene en az bin TL, sulama suyu aynı şekilde, gübre iki buçuk kat, ilaç üç kat artmış ama kavunun fiyatı yarıdan daha fazla düşmüş durumda. Geçen yıl kilosu 7,5 liradan alıcı bulan kavun, bu sene 2,5- 3 TL olduğu için tarlada kalacak. Çiftçilerimiz hükümete sesini duyurmaya çalışıyor. Eğer destek verilmezse, girdi fiyatları böyle giderse gelecek yıl Arguvan'da kavun ekecek çiftçi bulamayacağız. Sadece kavun değil buğdayı da öyle. Geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğdaya 9,25 TL taban fiyat açıkladı. Şu anda piyasada 6-6,5 liraya buğday satılıyor. Arpada aynı fiyattan satılıyor. Malatya tarımı çökmüş durumda. Kayısısı, kavunu, arpası, buğdayı aynı şekilde. Çiftçimiz domates ekiyor onda da gelir elde edemiyor. Böyle devam ederse gelecek yıl Malatya'da da Türkiye'de de kimse ekip biçmeyecek."