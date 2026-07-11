Maltepe\'de Çınar Yaşam Kampüsü Hizmete Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe'de yapımı tamamlanan ve bünyesinde Alzheimer Gündüz Bakım Evi, Enstitü İstanbul (İSMEK), Yuvamız İstanbul ile İBB Kadın Hizmet Merkezi'ni barındıran Çınar Yaşam Kampüsü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, "2 yıl önce burada insanların yaşamına dokunacak bir kampüsün hayalini kurmuştuk. Bugün çocukların, kadınların, gençlerin ve yaş almış büyüklerimizin aynı çatı altında buluştuğu o hayali birlikte gerçeğe dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

Maltepe'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan ve bünyesinde Alzheimer Gündüz Bakım Evi, Yuvamız İstanbul kreşi, Enstitü İstanbul (İSMEK), İBB Kadın Hizmet Merkezi ile Mahalle Evi'ni bulunduran Maltepe Çınar Yaşam Kampüsü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Milletvekili, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, ev sahibi Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in yanı sıra Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesi İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Maltepe Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Esin Köymen tarafından karşılanan Aslan, Maltepe Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Aslan, Köymen ve beraberindeki heyet, sonrasında açılışın yapılacağı Çınar Mahallesi'ne geçti.

"2 yıl önce kurduğumuz hayal bugün gerçeğe dönüştü"

Burada düzenlenen törende konuşan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, kampüsün temelinin 22 Mayıs 2024 tarihinde, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte atıldığını hatırlatarak, projenin yalnızca bir yapı değil, toplumun her kesimine hitap eden bir yaşam alanı olarak tasarlandığını söyledi. Köymen, "Bundan tam 2 yıl önce büyük bir heyecanla bu merkezin temelini attığımızda aslında bir bina değil; insanların yaşamına dokunacak, her yaştan komşumuzun kendine yer bulacağı bir yaşam kampüsünün ilk adımını atıyorduk. O gün burada kurduğumuz hayal; çocukların güvenle büyüdüğü, kadınların güçlendiği, yaş almış büyüklerimizin yalnız bırakılmadığı, eğitimin, üretimin, dayanışmanın ve komşuluğun aynı çatı altında buluştuğu bir yaşam kampüsüydü. Bugün büyük bir mutlulukla görüyoruz ki o hayal gerçeğe dönüştü" dedi.

Yaklaşık 7 bin 240 metrekare kullanım alanına sahip kampüsün farklı yaş gruplarına yönelik hizmetler sunacağını belirten Köymen, "Yuvamız İstanbul'da çocuklarımız çağdaş eğitim imkanlarından yararlanacak. Enstitü İstanbul (İSMEK) ile komşularımız yeni meslekler edinecek, İBB Kadın Hizmet Merkezi kadınların sosyal yaşama katılımını güçlendirecek, Mahalle Evi ise dayanışma ve komşuluk kültürünü büyütecek" ifadelerini kullandı.

"Bu yük yalnızca ailelerin omuzlarına bırakılamaz"

Kampüsün en önemli birimlerinden birinin Alzheimer Gündüz Bakım Evi olduğunu vurgulayan Köymen, merkezin hem Alzheimer hastalarına hem de hasta yakınlarına destek sağlayacağını söyledi. Köymen, "Alzheimer yalnızca hastayı değil, bütün aileyi etkileyen zorlu bir yaşam sürecidir. Bugün binlerce ailemiz büyük bir özveriyle yakınlarının bakımını üstleniyor. Biz biliyoruz ki bu yük yalnızca ailelerin omuzlarına bırakılamaz. Burada yaş almış büyüklerimiz güvenli, sağlıklı ve sosyal bir ortamda zaman geçirirken, aileleri de günlük yaşamlarında nefes alma imkanı bulacak" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışına da vurgu yapan Köymen, "Bizim için belediyecilik yalnızca altyapı yatırımları yapmak değildir. Belediyecilik; insanların hayatını kolaylaştırmak, çocukların geleceğine yatırım yapmak, kadınların yaşamını güçlendirmek, gençlerin eğitimine ve üretimine katkı sunmak, yaş almış büyüklerimize güvenli ve nitelikli hizmet vermektir" dedi.

"Farklı kuşakları aynı çatı altında buluşturuyor"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan İstanbul'un 39 ilçesinde sosyal yaşamı güçlendirecek yatırımları sürdürdüklerini belirterek, Maltepe Çınar Yaşam Kampüsü'nün bu anlayışın önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. Aslan, "Bu kampüsü tasarlarken farklı kuşakları aynı yaşam alanında buluşturmayı hedefledik. Bir yanda yaş almış büyüklerimiz güvenli bir ortamda vakit geçirirken, diğer yanda kadınlarımız meslek edinerek güçlenecek, gençlerimiz eğitim alarak geleceğe hazırlanacak. Halkçı belediyecilik ve sosyal adalet anlayışının somut bir örneğini bugün Maltepe'de hizmete açıyoruz. Ülkemizde yüz binlerce Alzheimer ve demans hastası bulunuyor. Bu merkezimizde büyüklerimiz el sanatlarından müziğe, hafıza çalışmalarından fiziksel aktivitelere kadar birçok hizmetten yararlanabilecek. Aynı zamanda hasta yakınlarımızın yükünü hafifletecek önemli bir sosyal destek mekanizması oluşturuyoruz" dedi.

Maltepe'de altyapı, ulaşım, meydan düzenlemeleri, yaşam vadileri ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok yatırımın sürdüğünü ifade eden Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Maltepe Belediyesi'nin uyum içinde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

"Toplumun her kesimine dokunan bir yatırım"

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş da kampüsün çocuklardan gençlere, kadınlardan yaş almış vatandaşlara kadar toplumun tüm kesimlerine hizmet sunacağını belirtti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek Maltepe Çınar Yaşam Kampüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra kampüsü gezen davetliler, Alzheimer Gündüz Bakım Evi, Yuvamız İstanbul, Enstitü İstanbul (İSMEK), İBB Kadın Hizmet Merkezi ve diğer sosyal alanlarda incelemelerde bulundu. - İSTANBUL